Silvester, 31. Dezember

Der Klassiker zum Jahreswechsel: Ein Butler, eine Lady, viel Alkohol und ein Tigerfell. Dazu gehören noch die längst verstorbenen Freunde von Miss Sophie, Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby. Aufgezeichnet wurde der legendäre Sketch mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und seiner Kollegin May Warden im Mai 1963 im legandären Studio B beim NDR in Hamburg. Weitere Ausstrahlungen erfolgen in den Dritten Programmen, die längst auch regionale Versionen in Auftrag gegeben haben.

Strafe für die Niederlage gegen ihren Haussender: Joko & Klaas müssen die neue Version eines rund 60 Jahre alten Klassikers des jährlichen Silvesterprogramms als neue Tradition produzieren. Gemeinsam mit Conférencier Steven Gätjen schlüpft Joko in mehrere Rollen, um als Butler der Herrin des Hauses, gespielt von Klaas, einen Geburtstag wie jedes Jahr zu bereiten. Doch schon bevor die erste Klappe fällt, stoßen beide gemeinsam an, um das zurückliegende Jahr zu feiern.

RTL feiert die längste "Chart Show"-Silvesterparty aller Zeiten: Schon mittags geht es los und Oliver Geissen macht mit dem Publikum, Gästen und Showacts bis in die frühen Morgenstunden des 1. Januar die Nacht zum Tag. Mit Schauspielerin Janine Kunze und Sänger Eloy de Jong bereitet sich Geissen auf den Abend vor, ab 20:15 Uhr werden schließlich die "erfolgreichsten Silvester-Party-Hits" gekürt.

Es ist mittlerweile gute Tradition: Bei 3sat steht an Silvester wieder die Musik im Mittelpunkt des Programms. Innerhalb von 24 Stunden strahlt der Kultursender zahlreiche Konzerte aus der internationalen Musikszene aus. Wer schon morgens ein schaltet, bekommt unter anderem Eric Clapton und Tina Turner zu hören, zur Mittagszeit bestimmt Bruce Springsteen das Programm. Die Primetime wird von Pink mit "The Truth about Love" eröffnet. Danach feiert 3sat mit den Rolling Stones, Coldplay und Depeche Mode ins neue Jahr.

Auch wenn die Partystimmung wegen der neuerlichen Corona-Lage anders sein wird als geplant: Auch in diesem Jahr feiern Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner wieder vor dem Brandenburger Tor. Auf der Bühne stehen unter anderen Popmusiker Adel Tawil, Star-DJ Alle Farben, das Duo Glasperlenspiel, Schauspieler und Musiker Dieter Hallervorden und der Folksänger Nathan Evans.

Neujahr, 1. Januar

Die aufstrebende Zielfahnderin Sunny Becker (Friederike Becht) kehrt nach mehrwöchiger Krankschreibung in den Dienst zurück. In dem familiären LKA-Team ist der Grund für die Abwesenheit jedoch nicht bekannt. Nur ihr Spusi-Kollege und heimliche Lebensgefährte Alex Reuter (Golo Euler) weiß, warum die selbstbewusst auftretende Ermittlerin unter Angstattacken leidet. Weder ihrem Vorgesetzten und Mentor Ralf (Thomas Loibl) noch der Psychologin Belling (Sarah Bauerett) möchte sie sich anvertrauen. Stattdessen nimmt sich Sunny vor, ohne Schonzeit wieder im Job durchzustarten. Als das Magdeburger LKA die Fahndung nach einem gefährlichen Gefängnisausbrecher übernimmt, sieht die Ermittlerin ihre Chance, sich von ihrem allgegenwärtigen Trauma zu befreien: Sie möchte den Vergewaltiger und Frauenmörder Haffner (Felix Klare) schnappen

Das computeranimierte Remake des gleichnamigen Zeichentrickklassikers erweckt die tierischen Protagonisten auf atemberaubende Weise zum Leben: Als Thronfolger des "Geweihten Landes" wird Löwenprinz Simba auf dem Königsfelsen freudig von der Gemeinschaft empfangen - mit Ausnahme seines Onkels Scar, der mithilfe einer Hyänen-Gruppe einen perfiden Plan schmiedet, um die Macht an sich zu reißen.

Sie sind um die 100 Jahre alt und haben politische und gesellschaftliche Umbrüche in einer Anzahl und einem Ausmaß miterlebt, wie es für viele Menschen heute kaum vorstellbar ist: Hineingeboren in die Goldenen Zwanziger erlebten sie als Kinder die Weltwirtschaftskrise und die Machtübernahme der Nationalsozialisten. Auf den Zweiten Weltkrieg folgte ein Leben geprägt durch Not und Neuanfang. Auf Jahrzehnte der deutschen Teilung schließlich die Wiedervereinigung. Und im Rentenalter haben technische Neuerungen, ungeahnte neue Krisen und die Umformung der weltpolitischen Ordnung ein Tempo aufgenommen, dem selbst junge Menschen nur schwer folgen können. Die Dokumentation macht eine Zeitreise durch die deutsche Geschichte. Neun Frauen und Männer aus Norddeutschland tauchen tief in ihre Erinnerungen ein.

Anja Kindler und Iris Gesang unternehmen eine fantastische Reise zu unterschiedlichsten Landschaften. Vom hohen Norden des nordamerikanischen Kontinents bis weit in den Wilden Westen, den entlegenen Osten und tief in den Süden. Diese "Terra X"-Folge lädt ein zum Träumen, stellt Sehnsuchtsorte vor und besondere Menschen, die sich mit großer Begeisterung für die "versteckten Paradiese" einsetzen.

Angelo und Joey Kelly von der Kelly Family präsentieren ihre erste eigene Sendung: Die beiden Brüder reisen mit Geschichten aus ihrer eigenen Familie, einer großen Kiste Archivmaterial, Requisiten und Kostümen durch ein ganz bestimmtes Jahr, das sie aber nicht verraten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen mitraten, um welches Jahr sich hier alles dreht. Unterstützt werden sie dabei von Kabarettistin Meltem Kaptan, die als Außenreporterin an Orte fährt, die in diesem bestimmten Jahr Schlagzeilen gemacht haben.