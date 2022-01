© ZDF / Julia Terjung

Regisseur Uli Edel hat eine deutsch-deutsche Familiengeschichte in drei Teilen verfilmt. Die Serie spielt im Berlin der DDR in den Jahren 1988 und 1989. Vor der glamourösen Kulisse des Friedrichstadt-Palastes wird eine deutsch-deutsche Familiengeschichte erzählt. Die Solotänzerin Chris steht plötzlich ihrer bis dahin unbekannten Zwillingsschwester Marlene aus Westdeutschland gegenüber. Beide versuchen, hinter das Familiengeheimnis zu kommen, das zu ihrer Trennung kurz vor dem Mauerbau 1961 führte. Die beiden Schwestern tauschen kurzerhand ihre Rollen und tauchen ein in das Leben der anderen ein. Heino Ferch, Anja Kling, Svenja Jung, Hannes Wegener, Daniel Donskoy, Jeanette Hain und Luise Befort sind ein Teil des namhaften Ensembles. Rodica Doehnert, auch Creative Producerin, schrieb die Bücher.



Produktion: Constantin Television

Produktion: Warner Bros. Television Studios, Chuck Lorre Productions





Ein bisschen so wie ganz am Anfang, als "Wer wird Millionär?" noch als Event lief: 2022 startet mit gleich vier besonderen Ausgaben des RTL-Quizformats, denn der mögliche Gewinn ist höher denn je. Wer alles weiß, geht mit drei Millionen Euro nach Hause. So läuft die Eventwoche ab: In den Episoden von Montag bis Mittwoch wird ganz normal gespielt. Wer in diesen Episoden mindestens bis zu 16.000 Euro erspielt hat, bekommt in der Donnerstagsfolge die Chance auf das große Geld. Die Regeln des Finals, inklusive des "Angebots, das sie zum Millionär machen kann", sind noch geheim.



Produktion: Endemol Shine Germany





Sternekoch Frank Rosin gibt in einem neuen TV-Format zehn jungen Menschen, die es bisher nicht leicht im Leben hatten, die Chance, sich in seinem zweimonatigen Gastro-Bootcamp zu beweisen und sich am Ende eine Ausbildung als Köchin oder Koch in der Spitzen-Gastronomie zu erkämpfen. Wer schlägt sich bis zum Schluss durch, beweist genug Durchhaltevermögen, und wer muss die Heldenküche am Ende verlassen? Unterstützung für Rosin kommt bei der ersten Challenge beispielsweise von Alexander Kumptner. Weitere mitmischende Spitzenköche sind The Duc Ngo oder Andreu Genestra, Daniel Georgiev und Georg Broich.



Produktion: Redseven Entertainment

Die besten Patissiers treten in einer neuen und zunächst vierteiligen RTL-Show gegeneinander an. geht es nicht um leckere, süße Häppchen und Törtchen, sondern um wahre Kunstwerke der Patisserie, die die Zuschauenden zum Staunen bringen. Am Ende geht es um den Titel 'Master of Sweets' und satte 25.000 Euro. Daniel Hartwich moderiert das neue Format. Die Jury besteht aus Brigitta Schickmaier, René Frank und Matthias Mittermeier.



Produktion: Endemol Shine Germany

Von RTLzwei zu Kabel Eins: Die Kult-Auswanderer Manu und Konny Reimann leben ihren einzigartigen Traum auf Hawaii jetzt auf einem neuen Sender. Aufregung ist aber auch bei Kabel Eins immer inklusive. Zeit zum Faulenzen haben die Kult-Auswanderer Manu und Konny Reimann nämlich selten. Für die Terrasse, die Konny am neuen Beachhouse bauen will, braucht er beispielsweise Bretter und Latten. Doch sein umgebauter Schulbus, mit dem er sämtliche Baumaterialien transportiert, geht kaputt. Baustopp am Beachhouse?!



Produktion: Joker Pictures