© RTL / Markus Nass

Günther Jauch, Johannes B. Kerner und Guido Cantz treten in der neuen Show "Gipfel der Quizgiganten" erstmals gemeinsam auf, um gegen Quiz-Kandidatinnen und -Kandidaten zu spielen. Doch es geht nicht nur um Treffsicherheit bei den richtigen Antworten, sondern auch bei sportlichen Herausforderungen. So kommt es zwischen den Fragerunden unter anderem zum Elfmeterschießen mit Almuth Schult, Torhüterin der deutschen Frauennationalmannschaft und einem Darts-Battle gegen den deutschen Dartspieler Max Hopp aka "Maximiser".

Produktion: Streamwork, Riverside Entertainment

© ZDF/Syrreal Entertainment/Christian Alvart

Nach der Evakuierung der Insel durch die Bundeswehr leben nur noch eine Handvoll Menschen, die sich dem Abtransport zum Festland entzogen haben, auf dem Eiland. Evelin und ihre drei Brüder sind da, unterstützt von ihrem letzten Hotelgast, dem verkrachten Bestsellerautor Nikolai Wagner. Sozialarbeiterin Freja versucht mit den ihr anvertrauten Jugendlichen die Selbstversorgung auf dem Bauernhof, und Dealer Jan renoviert seine Bude. Doch als nach vier Monaten der Strom ausfällt und Piraten die Insel unsicher machen, beginnt für alle ein erbitterter Kampf ums Überleben.

Produktion: Syrreal Entertainment Production

© Amazon.com

Amazon verspricht erneut den "Querschnitt eines fiktiven TV-Abends - inklusive bekannter und beliebter Streaming- oder TV-Momente und der Imitation von schillernden Figuren aus dem Show-Business", wie es heißt. In kurzen, sketchartigen Clips wird das deutsche Fernsehen auf die Schippe genommen, mit Rückgriff auf Elemente bekannter Ereignisse aus Film, Fernsehen und Streaming. Zum Cast der zweiten Staffel gehören Michael Kessler, Martin Klempnow, Jan van Weyde, Jasmin Schwiers, Antonia von Romatowski, Christian Schiffer, Joyce Ilg und Paul Sedlmeir. Zusätzlich wird Ilka Bessin in Gastrollen zu sehen sein.

Produktion: Redseven Entertainment

© NDR/Sandra Hoever

Agnes (Ulrike C. Tscharre) und Gregor (Roeland Weisnekker) führen seit 15 Jahren eine glückliche Ehe. Keine Krisen, keine Affären, kein Überdruss. Die haben sich gesucht und gefunden, sagen ihre Freunde Conny und Bernhard, die sich oft und viel streiten. Wenn eine Ehe harmonisch ist, dann diese. Als Agnes sich jedoch neben ihrem Job sozial engagiert, gerät die über Jahre gut funktionierende Rollenverteilung in der Familie aus der Balance. Die Veränderung in ihrer Beziehung führt Agnes und Gregor in ihre erste große Krise, mit der keiner von beiden umgehen kann. Erschrocken müssen sie feststellen, dass ihnen die Liebe droht abhanden zu kommen.

Produktion: Constantin Television

© RTL / REC.n.ROLL media

Täglich sind sie den Blicken der Gesellschaft ausgesetzt, weil ihre Liebe ungewöhnlich ist. Wie viel kann eine Beziehung aushalten? Wie ticken diese Paare? Was haben sie gemeinsam vor und wie gehen sie mit Kritik und Gegenwind um? In der Auftaktfolge: Roman liebt Deliah, eine Frau aus Uganda, 10.000 Kilometer entfernt. Die beiden sehen sich zum dritten Mal im Leben, da hält Roman um ihre Hand an. Doch er braucht den Segen von Deliahs Vater. Außerdem: Nina und Carmelo lieben sich - daran ändert auch ihre Querschnittlähmung nichts. Und doch stellt das Handicap die Beziehung immer wieder auf die Probe. Jetzt steht die erste Auslandsreise seit zwei Jahren an, die Carmelo an seine Grenzen bringt.

Produktion: REC.n.ROLL media