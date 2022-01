© RTL / Stefan Gregorowius

Löwe und Leopard statt Koala und Känguru: Am erfolgreichen Dschungel-Konzept hält RTL aber auch im Nordosten Südafrikas fest - natürlich inklusive Dschungelprüfungen. Seit 2015 findet in der neuen Location das australische Pendant statt. Da es nicht möglich war, in den australischen Dschungel zu gehen, nutzt RTL das Camp der Australier in Südafrika und die deutschen Stars können auf Sternejagd gehen, darunter Harald Glööckler, Lucas Cordalis und Tina Ruland.

Produktion: ITV Studios Germany

© Sky

Als in der Grenzregion wiederholt Leichen junger Frauen gefunden werden, soll wieder ein deutsch-österreichisches Ermittlerteam den immer brutaler und skrupelloser agierenden Serientäter zur Strecke bringen. Ellie Stocker (Julia Jentsch), die noch unter den Ereignissen des Krampuskiller-Falls leidet, bekommt zudem Konkurrenz von der jungen, ehrgeizigen Kollegin Yela Antic und trifft bald auf einen alten Bekannten – Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek). Der hat den Mordanschlag überlegt, er hatte aber verheerende körperliche Konsequenzen für ihn.

Produktion: Wiedemann & Berg Film / epo Film

© Sat.1/André Kowalski

Sarah Engels in ihrer ersten Hauptrolle: Toni träumt von der großen Karriere als Musicaldarstellerin. Doch die Vergangenheit holt sie immer wieder ein und nimmt ihr die Leichtigkeit auf der Bühne. Zwischen Tanzproben und Schulflohmärkten trifft die alleinerziehende Mutter den geheimnisvollen und charmanten Tom - und fasst neuen Mut, dass sich alles zum Guten wendet. Was sie nicht ahnt: Tom birgt ein dunkles Geheimnis. Kann Toni am Ende über sich hinauswachsen und ihren Weg gehen?

Produktion: ITV Studios Germany

© TVNOW / Stefan Gregorowius

"Deutschland sucht den Superstar" startet in die 19. Staffel mit einer Jury, wie es sie so noch nie gegeben hat - es ist die erste ohne Dieter Bohlen. Neben Showmaster Florian Silbereisen und der niederländischen Singer/Songwriterin Ilse DeLange beurteilt Toby Gad, der Mann, der Weltstars wie Beyoncé und Madonna produziert, das Können der Talente.

Produktion: UFA Show & Factual

© WDR/Lutz Leitmann

50 Tage am Stück, 24 Stunden am Tag von Mitte April bis Anfang Juni 2021 haben Kamerateams die Feuerwehrleute im Ruhrgebiet bei ihrem herausfordernden Berufsalltag begleitet. Um einen authentischen, unmittelbaren Eindruck der vielfältigen Arbeit der Bochumer Retterinnen und Retter einzufangen, wurden bei den Einsätzen bis zu 60 Spezialkameras, sogenannte Bodycams, gleichzeitig eingesetzt. Neu ist, dass die Staffel erstmals mit einem Podcast begleitet wird.

Produktion: SEO Entertainment