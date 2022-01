© ARD Degeto/Gulliver Theis

Was passiert, wenn eine ungewöhnliche Patchworkfamilie in einem kleinen Dorf in der ehemaligen DDR für eine Beerdigung zusammenkommt: Fallen emotionale Mauern, werden alte Konflikte begraben oder düstere Geheimnisse gelüftet? Die neue, improvisierte ARD-Serie von Regisseur und Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte zeigt, wie die Emotionen der Hinterbliebenen überkochen, wenn das Testament nicht ihren Erwartungen entspricht. Mit dabei unter anderem: Martin Brambach, Charly Hübner, Anja Kling, Claudia Michelsen und Devid Striesow.

Produktion: Florida Film

© ZDF/Julia Terjung

In der neuen Krimireihe verkörpern Caroline Peters und Natalia Belitski das ungleiche Ermittlerinnen-Duo, Hauptkommissarin Irene Gaup und ihre 15 Jahre jüngere Kollegin Julia Jungklausen. In ihrem ersten Fall bekommen sie es mit der Leiche eines jungen Mannes zu tun: Am Fundort trifft Irene Gaup (Caroline Peters) auf ihre neue Kollegin. Ausgerechnet Julia Jungklausen (Natalia Belitski), die junge Geliebte ihres Noch-Ehemanns Staatsanwalt Hans Gaup.

Produktion: Real Film Berlin

© SWR/Encanto/Markus Nass

Den Auftakt der neuen Staffel macht ein Besuch bei Comedian Oliver Kalkofe am Stadtrand von Berlin. Dort wartet der Erfinder der ironischen Fernsehkritik auf Pierre M. Krause. Kalkofes Liebe für Film und Fernsehen zeigt sich in jeder Ecke seines Hauses - überall Action-Figuren und Film-Ikonen, die auch bei Pierre das Kind im Manne wecken. Bei einem idyllischen Ausflug zum Berliner Schlachtensee geht es um das, was den "Humorfacharbeiter" berühmt gemacht hat: Kalkofes Mattscheibe. Und auch darum, wie man mit Fernseh-Parodien sogar juristisch Geschichte schreiben kann.

Produktion: Encanto

© SWR

Nie waren Sondierungsgespräche so abgeschottet, Koalitionsverhandlungen von einem so dichten Schleier des Schweigens umgeben. Genau in dieser Phase begleitet "Die Gewählten" die nächste Generation Politikerinnen und Politiker, die jetzt im Parlament an die Schalthebel drängt. Die Kamera ist dabei, wenn sie nach 16 Jahren Merkel-Regierung ihre Rolle finden, eine neue Regierung bilden oder in der Opposition Position beziehen. Begleitet werden Neue wie Ricarda Lang (Bündnis 90/ Die Grünen) und Tilman Kuban (CDU) sowie Etablierte wie Lars Klingbeil (SPD), Johannes Vogel (FDP), Katja Kipping (Die Linke) und Markus Frohnmaier (AfD).

Produktion: Weltrecorder

© Joyn / Andre Kowalski

Auf seiner Reise durch Deutschland trifft Slavik Junge (Mark Filatov) in der dritten Staffel der Serie unterschiedliche Menschen, etwa einen Opernsänger mit dem er über die freie Berufswahl in Deutschland spricht oder einen Losverkäufer auf dem Jahrmarkt, der ihm zeigt, dass man bei der Arbeit sehr viel Spaß haben könne. An seiner Seite: Ein Ethikbeauftragter von der Bundesregierung, der ihn unterstützen soll.

Produktion: Bratan Productions / Leonine Studios