© RTL / Patrick Liste

Fast zehn Jahre lang begeisterte "7 Tage, 7 Köpfe" ein Millionenpublikum bei RTL, ehe sich die Comedy-Show 2005 vom Publikum verabschiedete. Nun steht überraschend das TV-Comeback bevor - mit Guido Cantz als Moderator. "Die Moderation einer wochenaktuellen Comedy-Show steht schon lange auf meiner Bucket List", ließ er im Vorfeld mitteilen. "Bei RTL habe ich damals meinen ersten großen TV-Vertrag unterschrieben. Es ist schön, wieder nach Hause zu kommen."

Produktion: Brainpool

© HR/Bettina Müller

An einem klirrend kalten Wintertag besuchen mehrere Gäste ihre Angehörigen in einem Altersheim im Frankfurter Umland: Während Florist Klaus (Rainer Bock) seine an Parkinson erkrankte Frau Sylvia (Ruth Reinecke) überreden möchte, wieder in ihr gemeinsames Heim zurückzuziehen, um sich von ihm pflegen zu lassen, will Alisa (Bernadette Heerwagen) ihren dementen Vater Martin (Gerd Wameling) endlich davon überzeugen, ihr eine Vollmacht für sein Konto auszustellen. Unterdessen sind Heimleiterin Sina (Neda Rahmanian) und ihr Team, angeführt von der erfahrenen Pflegerin Martina (Katja Studt), mit dem Alltag des Altersheims ausgelastet: Heute Morgen beschäftigt sie der Todesfall einer Bewohnerin, deren Tochter Marianna (Patrycia Ziolkowska) ihren Besuch für diesen Tag angekündigt hatte und verspätet eintrifft. Als kurz darauf das Wetter umschlägt und Blitzeis über den Landstrich hereinbricht, bleiben die Gäste unerwartet über Nacht stecken.

Produktion: HR

© RTL/Oliver Ziebe

Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow feiern im neuen "GZSZ"-Spin-Off ihr Comeback: Leon erfüllt sich seinen Traum vom eigenen Restaurant am Meer und zieht mit Sohn Oskar an die Ostsee in den fiktiven Kitesurf-Ort Engelshoop. Weltklasse Surfer wie der junge Noah und seine beste Freundin Lena jagen hier durch die Wellen. Leon will bei Surflehrer Conny, der Oskar schon öfter im Sommerurlaub trainiert hat, mit seinem eigenen Beach Food Laden einsteigen. Dann jedoch findet Leon in seinem neuen Haus ein Foto seiner vor vielen Jahren verstorbenen Frau Verena. Auch Oskar glaubt mit seiner Drohne eine Frau beobachtet zu haben, die seiner leiblichen Mutter zum Verwechseln ähnlich sieht.

Produktion: UFA Serial Drama

© RTL / Ruprecht Stempell

Neue Staffel, neue Herausforderungen: Tim Mälzer wird von Björn Swanson nach Heidelberg geschickt. Nachdem er eine "Mutprobe" überstanden hat, folgt seine Challenge: Eine ambitionierte Sterne-Küche, mit der er erwartungsgemäß nichts anfangen kann. Und: Zum ersten Mal schickt Mälzer einen Gegnerkoch in eines seiner eigenen Restaurants, und zwar in "Die Gute Botschaft" nach Hamburg. Björn bekommt die Soul- und Fast-Food-Klassiker der japanischen Küche serviert: Okonomiyaki und Karaage.

Produktion: Endemol Shine Germany

© ZDF/Beijing Organising Committee for the 2022 Oylmpic and Paralympic Winter Games / BrandNew Creative Agency

Peking ist die erste Stadt, die nach Olympischen Sommerspielen 2008 nun auch Olympische Winterspiele ausrichtet. Neben Chinas Hauptstadt sind Yanqing und Zhangjiakou Austragungsorte der 15 Sportarten. Neue Wettbewerbe werden im Bob, Freestyle Ski, Shorttrack, Skispringen und Snowboard durchgeführt. Doch bevor es sportlich wird, steigt zunächst die Eröffnungsfeier, die im ZDF von Nils Kaben kommentiert wird. Auch Eurosport überträgt.