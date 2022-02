© Sat.1

Familie May lebt den ganz normalen Wahnsinn zwischen Stress im Job, Teenagerproblemen und einer dominanten Schwiegermutter. Nur Mutter Elli (Jessica Ginkel) scheint bei allem den Überblick zu behalten - gäbe es da nicht einen Haken: Elli ist vor vier Monaten verstorben. Mit unzähligen Nachrichten ist sie auch nach ihrem Tod noch immer im Familienleben präsent. Den 13. Geburtstag von Tochter Lisa hat Elli bereits minutiös geplant: Ihr Mann muss nur die Videoanleitung ausführen...

Produktion: Pyjama Pictures

Als die 19-jährige Schülerin Jeanny (Theresa Riess), die noch auf der Suche nach ihrem Platz in ihrer Familie und der Gesellschaft ist, auf den geheimnisvollen, aber charmanten Steuerberater Johannes (Manuel Rubey) trifft, hat diese Begegnung zunächst etwas Bedrohliches. Aber Johannes sieht so viel mehr in Jeanny als nur ein unschuldiges Mädchen. Und er gibt Jeanny, die in jungen Jahren schon ihren Vater verloren hat, Halt und Anerkennung. Doch als Jeanny entdeckt, dass Johannes sie ausspioniert hat, dass er sie heimlich fotografiert hat und dass er nicht der ist, für den sie ihn gehalten hat, wächst das Misstrauen in ihr. Sie findet heraus, dass es ein dunkles Geheimnis in Johannes‘ Vergangenheit gibt und verstrickt sich in einem Konflikt zwischen Mitleid, Liebe und Misstrauen.

Produktion: Rowboat Film

Wer hoch stapelt, gewinnt und darf mit 100.000 Euro nach Hause gehen. Hier wird alles gestapelt, was man sich vorstellen kann: brennende Briketts, Sektflaschen, Couchtische, Zuckerwürfel mit dem Mund, Verkehrshütchen auf einem Bagger, Cornflakes, Seifenblasen und vieles mehr. In Zweierteams stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten verschiedenen nervenaufreibenden Stapel-Games. Wie viel trauen sie sich selbst zu? Und wer hält am Ende die Balance und beweist das ruhigste Händchen?

Produktion: Redseven Entertainment

Die aufwendig produzierte Serie von den Machern der Reihe "Planet Erde" zeigt die spektakulärsten, skurrilsten und emotionalsten Paarungsspiele im Tierreich. Noch nie wurde die Suche nach einem Partner und der damit verbundene Drang, sein Erbe in zukünftigen Generationen weiterleben zu sehen, so intim erzählt. Doch was leisten die Tiere, um ihre Partner von sich zu überzeugen?

Produktion: Doclights Naturfilm / Silverback Films

Sie erleben Momente des Scheiterns und des Zweifelns. Sie feiern Erfolge und wachsen über sich hinaus: Generation F erzählt die persönlichen Geschichten von Athlet:innen, die ihren eigenen Weg gehen. Die Dokuserie begleitet Sportler:innen beim Training, auf dem Weg zum entscheidenden Wettkampf und hinter die Kulissen des Spitzensports. Die Dokuserie macht die (Best-)Leistungen von Athletinnen sichtbar, die ansonsten oft im Verborgenen bleiben.

Produktion: WDR