Im neuen RTL-Format stellen sich jeden Tag Duos im heimischen Wohnzimmer, Garten oder Hobbykeller den Herausforderungen dreier ganz unterschiedlicher Tutorials. Unter anderem mit dabei ist der von "Unter uns" bekannte Schauspieler Lars Steinhöfel, der gemeinsam mit seinem Verlobten Dominik Schmitt zu sehen sein wird. Außerdem in der ersten Folge: Beim Bau einer Popcornmaschine aus Dosen und Kerzen wird Zwillingspaar Kathrin und Maren eine Fehlkonstruktion zum Verhängnis. Die Musiker Mazze und Schüttie erkennen in gefalteten Handtuchtieren Potenzial für die nächste Geburtstagsüberraschung.



Die Comedy-Serie erzählt das Leben eines Paares Anfang 20, das zwischen leeren Pizzaschachteln und schmutzigen Socken sein Paradies gefunden hat. Jede Folge ist ein Kammerspiel in Echtzeit, in der die Zuschauer Caro und Yannik auf ihren 40 Quadratmetern Eden besuchen – und zwar nur dort. Meriel Hinsching und Rojan Juan Barani spielen die beiden Hauptrollen.



Am Donnerstagabend ermittelt im Ersten ein wahrlich ungewöhnliches Duo: Ein Arzt und eine Lehrerin. Dr. Hoffmann (Kai Wiesinger) muss in einer Nachtschicht miterleben, wie ein Patient noch in der Notaufnahme verstirbt. An einen natürlichen Tod glaubt er nicht. Der Ukrainer Mischa Tschenkow gehörte zu einer Putzkolonne des Krankenhauses und war für ihn daher kein Unbekannter. Zudem wurde er kürzlich gesund aus der Klinik entlassen – doch seine Patientenakte ist verschwunden. Dr. Hoffman erzählt seiner Freundin Celine (Isabell Polak) von dem Fall. Sie, selbst großer Krimifan, hat sofort einen Verdacht und will der Sache nachgehen.



Unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen soll die "Fastnacht in Franken", immerhin einer der größten Quotenerfolge des Fernsehjahres für den BR, stattfinden. Wie schon 2021 wird es aber auch in diesem Jahr keine Live-Sendung geben, stattdessen wird eine Aufzeichnung ausgestrahlt. Ines Procter, Michl Müller, Sebastian Reich, Volker Heißmann & Martin Rassau, Peter Kuhn und Oti Schmelzer stehen auf dem Programm. Neu mit dabei ist unter anderem Christoph Maul. Der Kabarettist und Comedian aus Schillingsfürst im Landkreis Ansbach machte sich unter anderem in der "Närrischen Weinprobe" einen Namen.



Die Dokureihe begleitet Familien, die Mehrlinge großziehen. Lorena Acker etwa vor 2018 schwanger, doch schon bald folgte eine Überraschung: Nicht ein Baby ist unterwegs, sondern gleich vier. Roksana Temiz aus Berlin hat sogar gleich sechs Kinder auf einmal zur Welt gebracht. Und dann sind da noch Annette Eisenhardt und ihr Mann, sie haben insgesamt acht Kinder.



