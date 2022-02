© ARD/Merav Maroody

Berlin 1991: Die neu gegründete Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, "ZERV", nimmt ihre Arbeit auf. Schon gibt es einen ersten Toten: Matthias Trockland, mitverantwortlich für die Auflösung der NVA in der wiedervereinigten Bundesrepublik, wird tot in seinem Kleingarten gefunden. Peter Simon (Fabian Hinrichs), Kommissar aus Westdeutschland in der ZERV, muss gemeinsam mit der Kollegin der Ost-Berliner Mordkommission, Karo Schubert (Nadja Schubert), ermitteln. Anfangs können beide das nur schwer akzeptieren, denn ihre Arbeitsweisen und ihre Vorstellungen von Kompetenz unterscheiden sich stark.

In seiner neuen Sendung soll Oliver Polak seine "ruhige, einfühlsame Seite" zeigen, verspricht der BR Dabei könnte auch die Location helfen, denn seine Gäste trifft der Komiker im Wald. "Mächtige Bäume sorgen für eine intime und berührende Atmosphäre, der sich niemand entziehen kann", heißt es. Darauf lassen sich unter anderem Patrick Lindner, Alice Hasters, Lady Bitch Ray, Sabrina Setlur, Sarah-Lee Heinrich und Yasmine M’Barek ein.

Zwei kochbegeisterte Familien treten an der Seite von Fernsehkoch Steffen Henssler in einen Wettstreit an den Herd. Mit 100 Euro Wochenbudget ausgestattet, zaubern die Teams täglich Vor- und Hauptspeise. Mit Köpfchen und Kreativität wollen die je vier Familienmitglieder die Juroren Zora Klipp und Ali Güngörmüs überzeugen. Am Ende der Woche winken 1.000 Euro Preisgeld für die Gewinnerfamilie.

Auf den Spuren der Kardashians oder Geissens wandeln fortan auch die Ochsenknechts. Die Familie bekommt bei Sky One eine eigene Realityshow, deren erste und sechsteilige Staffel nun in den Startlöchern steht. Thematisiert wird in dem Neustart unter anderem das im Vergangenheit gerne von der Yellow Press gespielte Thema über die Trennung von Jimi Blue und der schwangeren Yeliz. Zu sehen sein soll auch, wie sich Jimi "aus seinen Schulden" befreit.

Um diese neue Show zu gewinnen und bis zu 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen, müssen getrennte Promi-Paare alte Gräben überwinden, sich wieder gegenseitig vertrauen und beweisen, dass sie erneut als ein Team zusammenarbeiten können. "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" bringt acht Ex-Promipaare nicht nur an ihre emotionalen Grenzen, sondern - so verspricht es zumindest RTL - weit darüber hinaus.

