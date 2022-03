© ZDF/Max Preiss

Milan Peschel, Minh-Khai Phan-Thi, Benito Bause und Maryam Zaree spielen die beiden Paare, die sich in der Comedyserie als neue Nachbarn miteinander arrangieren müssen. Die Bewohner der Doppelhaushälften im Grünen trennt dabei mehr voneinander als nur der Gartenzaun. Auf der einen Seite lebt die frisch zugezogene Patchwork-Familie aus der Stadt, auf der anderen die alteingesessenen Dörfler.

Produktion: StickUp Filmproduktion

© SWR/Riverside Entertainment/Guido Schröder

In ihrem neuen ARD-Format will sich Tahnee den sieben Todsünden annehmen: Völlerei, Habgier, Trägheit, Zorn, Hochmut und Neid. In jeder Ausgabe steht eine dieser Todsünden im Fokus. Mit dabei sind pro Ausgabe auch immer verschiedene Promi-Gäste, die mit ihr über das jeweilige Thema sprechen. Die Promis sollen während der Show durch "lustige und anarchische Elemente, Comedy und neue absurde Spiele" durch den "weiteren Abstieg" in die Hölle bewahrt werden. Gedreht wurde im Bogen 2 in Köln, dem ehemaligen Postbahnhof. Hier habe sich Tahnee eine "moderne Vorhölle" erschaffen, heißt es vom Sender.

Produktion: Riverside Entertainment

© good friends/Xiomara Bender

Das Leben der 24-jährigen Helene (Mala Emde) entspricht in den meisten Fällen dem Gegenteil einer perfekten Instagram-Welt. Sie hüpft von einem vermasselten Job zum anderen und von einer zwischenmenschlichen Katastrophe zur nächsten. Während ihre Kindheitsfreundin Maike (Salka Weber) die halbe Welt bereist und Apps erfindet, hat Helene nur sehr viele Fenster auf dem Browser offen. Aber sie besitzt eine große Qualität: Sie kann sich zu jedem Gesicht, jedem Kleidungsstück, jedem Wortfetzen ein dazugehöriges Leben vorstellen. Dann lernt Helene mitten in einer neuen finanziellen und zwischenmenschlichen Krise den Cello-Lehrer Oskar (Edin Hasanović) kennen, der ihre chaotischen Welten, das Kino in ihrem Kopf, zu verstehen scheint. Und zum ersten Mal eröffnet sich für Hell die Chance, tatsächlich mal ein Leben so zu führen, wie sie es sich immer vorstellt.

Produktion: good friends Filmproduktion

© SWR/Christian Koch

In dem neuen Format mit Pierre M. Krause sollen Humor und gute Gespräche miteinander verbunden werden. Diskutiert werden soll "engagiert und meinungsstark", aber auch mit viel Empathie. Der Talk soll zunächst als Vier-Augen-Gespräch beginnen, nach und nach gesellen sich dann weitere Teilnehmende hinzu. Im März wird sich alles um Mobilität drehen – aufgegriffen werden auch aktuelle politische Fragestellungen, wie etwa die nach einem möglichen Tempolimit auch auf deutschen Autobahnen.

Produktion: dibido.tv

© ProSieben / Willi Weber

In der sechsten Staffel singen erneut zehn neue, geheimnisvolle Promis unter zehn neuen Masken und versuchen, ihre Identität so lange wie möglich geheim zu halten. Es gibt auch eine Neuerung, die Moderator Matthias Opdenhövel schon im vergangenen Herbst preisgab. Damals wurden "TMS"-Fans aufgerufen, ein eigenes Fantasiewesen zu erschaffen. Auf Grundlage einer der eingegangenen Ideen ist nun in der Tat ein Gewand angefertigt worden. Eingereicht worden seien von Fanseite nach Senderangaben tausende kreative Entwürfe.

Produktion: Endemol Shine Germany