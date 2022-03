am 20.03.2022 - 13:00 Uhr

© MDR/Diane Betties

Für "Straight Outta Crostwitz" stehen unter anderem "Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer sowie Daniel Christensen ("Grießnockerlaffaire") und Volker Zack ("Känguru Chroniken") vor der Kamera. Im Mittelpunkt steht Hanka, eine junge Sorbin, die ihr Schlagersängerinnen-Dasein in ihrer sorbischen Community leid ist. Sie träumt vom Rap, muss sich aber ihrer Versagensangst stellen, ihren Traum zu verwirklichen. Zudem gilt es, sich von den konservativen Ansichten ihres Vaters zu emanzipieren - genau wie ihr Bruder Beno, für den es an der Zeit ist auszusprechen, dass er schwul ist.

Produktion: Katapult Filmproduktion

© RTL / Ufa Fiction / Olaf González

Balko (Jochen Horst) lebt inzwischen auf der spanischen Insel, ergibt sich nach dem Tod seiner Frau aber voller Selbstmitleid dem Alkohol. Für Klaus Krapp (Ludger Pistor), der mittlerweile als Ministerialdirigent des Verteidigungsministeriums tätig ist und nur noch im Privatjet reist, könnte es derweil nicht besser laufen - zumindest bis er nach einer Party des deutschen Waffenherstellers Oswald in Puerto de la Cruz des Mordes an einer Kellnerin beschuldigt wird.

Produktion: UFA Fiction

© RTLzwei/Good Times

Ex-Profiboxer Axel Schulz, Schauspielerin Janine Kunze, TV-Sternchen Kader Loth, Reality-Teilnehmer Calvin Kleinen, Moderatorin Aleksandra Bechtel und Influencerin Melissa Damilia stellen sich darin der Herausforderung, für einige Tage als Aushilfe in der Pflege von Seniorinnen und Senioren in Pflegeheimen zu arbeiten. Vorerfahrung bringt dabei nur eine mit: Janine Kunze ist gelernte Krankenschwester. Alle anderen begeben sich auf neues Terrain und gehen die Aufgabe dabei ganz unterschiedlich an.

Produktion: Good Times

© BR/ Roman Zach-Kiesling

In der neuen Show wird ein wechselndes, prominent besetztes Rateteam von Moderator Sebastian Meinberg, bekannt vom jungen BR-Programm Puls, mit Memes, Videos und Schlagzeilen konfrontiert und soll mit viel Humor herausfinden, was Tatsachen sind und was Täuschungen. Alexander Herrmann, Elena Uhlig und Michael Altinger sind die Gäste der ersten Ausgabe.

Produktion: Sandrats Media

© RBB/Daniel Porsdorf

Der unberechenbare Kurt Krömer begrüßt u. a. diese Gäste in seinem "Verhörraum": Modedesigner Harald Glööckler, den Linken-Politiker Gregor Gysi, Justizminister Marco Buschmann (FDP) und die Choreografin Nikeata Thompson. Für die vor einem Jahr ausgestrahlte Sendung mit seinem Gast Torsten Sträter ist "Chez Krömer" übrigens für den Grimme-Preis 2022 in der Kategorie Unterhaltung nominiert.

Produktion: probono TV