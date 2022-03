© SWR/Wolfgang Breiteneicher

Nach 32 Jahren präsentiert wieder eine Frau den Unterhaltungsklassiker. Und es ist keine Geringere als Paola Felix, die Barbara Schöneberger in dieser Sendung in der "Verstehen Sie Spaß?"-Familie willkommen heißt. Neben den TikTok-Zwillingen Lisa & Lena und Ehrengast Paola, die die Sendung gemeinsam mit ihrem Mann Kurt von 1983 bis 1990 moderierte, begrüßt Schöneberger zahlreiche weitere Prominente im Studio. Von denen waren einige als Lockvogel unterwegs, während andere Opfer der versteckten Kamera wurden.

Die ungleichen Brüder Tom (Jochen Matschke) und Sebastian Falk (Peter Fieseler) kämpfen als Ermittler beim Alpin-Kommando der Innsbrucker Polizei Tag für Tag für Gerechtigkeit. Als "Der Armbrustkiller" in den Bergen sein Unwesen treibt, setzt Tom alles daran, den Serienmörder zu stellen - und verstößt dabei nicht nur gegen jedes polizeiliche Protokoll, sondern bringt auch sich selbst in Lebensgefahr. Doch dann rückt eine neue Spur den Fall in ein anderes Licht.

Neuerdings macht der US-Sender NBC eine achtteilige Musikshow, die als eine Art Gegenstück zum "Eurovision Song Contest" gilt: Den "American Song Contest". Das Konzept ist schnell erklärt: Darin treten Musikerinnen und Musiker der 50 US-Bundestsstaaten und fünf US-Territorien sowie des District of Columbia gegeneinander an. Wie beim "ESC" sind nur Originalsongs erlaubt. Hierzulande zeigt ServusTV die Sendung - kommentiert werden die Auftritte von Norman Schenz, dem Unterhaltungschef der "Krone".

An der Gesamtschule von Referendarin Gabrielle (Victoire Laly) nimmt sich eine Schülerin das Leben. Schnell wird klar, dass hinter ihrem Tod mehr steckt als der einsame Entschluss einer jungen Frau. Da die Polizei keinen Anhaltspunkt für Fremdverschulden hat, versucht Gabrielle gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Ava (Seyna Sylla) die Hintergründe des Suizids zu verstehen. Die beiden Schwestern entdecken, dass der Tod des Mädchens in Zusammenhang mit einer Online-Challenge namens "Ikarus" steht. Die Teilnehmer:innen müssen 17 Aufgaben absolvieren. Die letzte: Suizid. Auf der Suche nach dem Spielleiter, dem mysteriösen "König Minos", wird Gabrielle selbst zur "Ikarus"-Spielerin und immer weiter hineingezogen in einen Strudel aus Selbstverletzung, Depression und Todessehnsucht.

Produktion: Odeon Fiction

RTL wagt den Neustart am Morgen - wenn auch noch nicht aus dem neuen Studio. Strukturiert sind "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" so, dass zur vollen und halben Stunde über die neuesten Entwicklungen der Nacht und die wichtigsten Meldungen des Tages informiert wird. Darüber hinaus will RTL morgens auch weiterhin "unterhaltsame VIP-, Magazin- und Servicethemen" liefern. In der ersten Woche werden Roberta Bieling und Marco Schreyl durch die neuen morgendlichen "Punkt"-Sendungen führen.

