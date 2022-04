© ARD Degeto/ORF/SquareOne Productions/Mona Film

Für den Richter Michael Jacobi (Sebastian Koch) steht das Gesetz immer an erster Stelle. Als Vater gerät er jedoch in ein Dilemma: Sein Sohn Julian (Taddeo Kufus) gesteht ihm einen Autounfall mit Fahrerflucht. Dass der schwer verletzte Motorradfahrer in Lebensgefahr schwebt, ist nicht das einzige Problem: Der Verunglückte ist der Sohn des Clanchefs Radan Sailovic (Marek Wlodarczyk), den Jacobi vor Jahren verurteilt hat. Aus Angst vor dessen Rache trifft der Richter eine schwerwiegende Entscheidung.

Produktion: SquareOne Productions / Mona Film

© ORF/eccho rights/Studio Kvartal 95

Arte strahlt die ersten vier Folgen der ukrainischen Erfolgsserie "Diener des Volkes" im Original mit Untertiteln aus, die Wolodymyr Selenskyj den Weg zur Präsidentschaft eröffnete. In der Serie spielt er den Geschichtslehrer Wassyl Holoborodko, der von seinen Schülern gefilmt wird, während er sich lauthals über die korrupte Politik in der Ukraine auslässt. Das Video macht ihn über Nacht berühmt und nicht viel später wird der einfache aber ehrliche Holoborodko zum Präsidenten der Ukraine.

Produktion: Studio Kvartal 95

© RTL / Stefan Gregorowius

Das Nachfolge-Format für "5 gegen Jauch": In der neuen Show tritt Günther Jauch über zwei Runden gegen einen "Gegner auf Augenhöhe" an, wie es heißt. Zum Auftakt muss er sich gegen Hans Sigl beweisen, der jedoch nicht alleine kommt, sondern zur Unterstützung seine Ehefrau Susanne Sigl, Comedian Paul Panzer, Journalist und Moderator Daniel Brökerhoff sowie Moderatorin Andrea Kiewel mitbringt. Moderiert wird die Sendung von Oliver Pocher.

Produktion: i&u

© Sat.1/Marc Rehbeck

Profikoch Alexander Kumptner und "The Taste 2021"-Finalistin Hanna Reder treten in Wettstreit mit wechselnden Profikochduos mit höchster kulinarischer Kompetenz. Die Aufgabe: leckere Mahlzeiten zu zaubern - mit den Zutaten aus den Kühlschränken ihnen vollkommen fremder Haushalte. Die endgültige Entscheidung über Geschmackswohl oder -weh fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd. Ruth Moschner moderiert. Produktion: Endemol Shine Germany

© MDR/René Schröter

Es ist nicht lange her, da wurden auf dem Leipziger MDR-Gelände keine Nachrichtensendungen, Podcasts, Streaming- oder Zoo-Serien produziert, sondern tonnenweise Fleisch und Wurst. Über hundert Jahre befand sich hier der städtische Vieh- und Schlachthof, der sogar über einen eigenen Bahnanschluss verfügte. Was wurde aus den Menschen, die hier einst gearbeitet haben, und wo finden sich heute noch Spuren aus dieser Zeit?

Produktion: MDR