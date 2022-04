© RTL / Benno Kraehahn

Mit einem Staraufgebot an bekannten Sängerinnen und Sängern sowie Schauspielerinnen und Schauspielern inszeniert RTL live auf dem Burgplatz in Essen die letzten Tage im Leben von Jesus Christus - in die heutige Zeit transportiert mit Hilfe bekannter deutscher Popsongs. Thomas Gottschalk führt als Erzähler durch die Passionsgeschichte und Alexander Klaws wird zu Jesus. Die weiteren Jünger werden gespielt von Schauspieler und Autor Samuel Koch und seiner Frau, Schauspielerin und Sängerin Sarah Elena Koch, Sänger Gil Ofarim, Moderator und Sänger Stefan Mross und seiner Frau Sängerin Anna-Carina Woitschak, Schauspielerin Sila Sahin, Sänger Thomas Enns, Sänger und Dschungelkönig Prince Damien sowie Moderatorin Mareile Höppner und "Prince Charming" Nicolas Puschmann.

Produktion: Constantin Entertainment / Mediawater Niederlande

© Sat.1

Herzklopfen, ausgelöst von einem Duft, Schmetterlinge im Bauch durch schöne Gespräche, starke Anziehung durch Berührungen und das alles, obwohl man die Person noch nie gesehen hat. Bei "Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment" gehen 28 Singles außergewöhnliche Wege, um die Liebe ihres Lebens zu finden. Der Clou: Erst, wenn Geruchs-, Hör-, Tast- und Geschmackssinn matchen, dürfen sich zwei Auserwählte sehen und sich das Ehe-Versprechen für eine gemeinsame Zukunft geben.

Produktion: Redseven Entertainment

© Amazon / Frank Zauritz

In der dritten Staffel des Comedy-Hits wird auch noch einmal der im vorigen Jahr verstorbene Mirco Nontschew zu sehen sein. Neben ihm gehören auch Carolin Kebekus, Anke Engelke, Abdelkarim, Axel Stein, Christoph Maria Herbst, Hazel Brugger, Michelle Hunziker, Olaf Schubert und Palina Rojinski zum Cast. Auch diesmal gilt wieder die Devise: Wer lacht, verliert. Michael Bully Herbig blickt mit Argusaugen auf das Treiben der Humor-Profis.

Produktion: Constantin Entertainment

© ZDF/Oliver Ziebe

Im Fokus des Formats steht vor allem die Frage, ob Musik und das Musizieren einen positiven Einfluss auf die soziale Kompetenz, das Selbstbewusstsein und das Lernverhalten haben. Musik als Teilstück einer gelingenden Integration und Chancengleichheit. Pate der Sendung ist Comedian Bülent Ceylan, der den Kindern während des gesamten Projekts zur Seite steht und sie auf ihrem durchaus beschwerlichen Weg begleitet. Seine eigene Biografie hilft ihm dabei, den Schülerinnen und Schülern auf Augenhöhe zu begegnen und über die Monate hinweg zu einer Vertrauensperson zu werden.

Produktion: Redseven Entertainment

© Joyn

In der ursprünglich für Joyn gedrehten Serie schlüpft Kostja Ullmann in die Rolle des Fahrers, der mit verschiedensten Gästen zurechtkommen muss. In weiteren Rollen sind unter anderem Marie Hacke, Timur Bartels, Edin Hasanovic, Susanne Wolff und Fahri Yardim zu sehen. Ziel einer jeden Auftragsfahrt ist nicht nur der anvisierte Ort, sondern auch die individuelle Gefühls- und Lebenswelt der Protagonisten. Neben der Tatsache, dass Ben mit seinen Gästen in chaotische Momente gerät, wird er obendrein zum ersten Mal Vater - mit dem kleinen Haken, dass die Mutter seines Kindes (Claudia Eisinger) nichts mehr von ihm wissen will.

Produktion: Bon Voyage Films