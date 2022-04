© BR/die film gmbh/Hendrik Heiden

Der reiche und unglückliche Herr Herzinger (Branko Samarovski) entdeckt eines Tages den Wunschzettel eines Kindes bei sich im Garten. Von den Wünschen des kleinen Jungen berührt, macht er sich auf die Suche nach der Familie des Kindes, wird auf einem Spielplatz fündig und eine Idee beginnt zu wachsen: was wäre, wenn man die Eltern des Kindes oder auch weitere Eltern darin unterstützen würde, sich wieder mehr dem Glück zuzuwenden, das die Kinder sich so herbeisehnen? Herr Herzinger und sein Diener Herr Wagner (Ovidiu Schumacher) setzen die Idee in die Tat um und unterbreiten Ines (Katharina Schüttler), der Mutter des Jungen, sowie Firat (Eko Fresh) und Jasper (Manuel Rubey) ein unwiderstehliches Angebot: Wenn die drei ein Jahr lang versuchen, glücklicher zu werden, bekommt jeder von ihnen eine Million - ganz egal, wie's läuft.

Ein Tisch, drei Stühle und ein Widerspruch. Die unkonventionelle Talkshow mit Jean-Philippe Kindler soll "laut, ehrlich und angenehm chaotisch" sein. Die erste Folge widmet sich einem Thema, das gewöhnlich für Angst und Schrecken sorgt: Spaltung der Gesellschaft. Kindler fordert den Perspektivwechsel und sagt: Wir brauchen Spaltung. Zu Gast sind die Rapperin Kitty Kat und der Comedian Shahak Shapira.

Carolin Kebekus wirft wieder ihren ganz eigenen Blick auf die Welt – in Stand-ups zu aktuellen Themen, in tiefgründigen Themenstücken oder lustigen Einspielern. In jeder Ausgabe begrüßt sie prominente Gäste – diesmal in einem neuen Studio – und wird bei ihren musikalischen Auftritten von ihrer Studioband begleitet.

Inflation, Preisspirale - alles wird teurer. Doch wo geht die Reise hin? Die gestiegenen Preise bekommen vor allem Familien mit niedrigen Einkünften zu spüren. Aber über Geld spricht man nicht. Unsere Finanzen sind eines der größten Tabuthemen in Deutschland - doch in dem neuen Kabel-Eins-Format wird damit gebrochen. Elf Familien aus unterschiedlichen Einkommensklassen legen ihre Vermögensverhältnisse offen.

Mischko Friedmann (Tom Beck) verliert bei einem tragischen Unfall Emma (Picco von Groote), die Liebe seines Lebens und Mutter seiner drei Kinder Maya (Anna-Lena Schwing), Tilda (Kya-Celina Barucki) und Carla (Amadeo*Leo Arndt). Die Lücke, die Emmas Tod in die Familie reißt, ist riesig, und Mischko hat alle Hände voll zu tun, seinen Kindern Trost zu spenden und sie durch den Hindernisparcours des Erwachsenwerdens zu begleiten. Irgendwie muss das Leben weitergehen. Und das tut es – mit voller Wucht: Tilda verliebt sich Hals über Kopf in den "Bad Boy" Rokko (Rojan Juan Barani), nichtsahnend, dass er in kriminelle Machenschaften verwickelt ist. Auch die 11-jährige Carla verbirgt ein Geheimnis. Sie fühlt sich in ihrem Körper unwohl und spürt immer deutlicher: Eigentlich ist sie ein Junge. Und während die rebellische Teenager-Tochter Maya auf die schiefe Bahn zu geraten droht, macht Mischko eine folgenschwere Entdeckung, die die Familie erneut vor eine Zerreißprobe stellt.

