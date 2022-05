© RTL+

Annabelle (Felicitas Woll), Elisabeth (Antje Traue) und Hannah (Lisa Maria Potthoff) sind schön, reich und sie wollen um jeden Preis dort bleiben, wo sie gesellschaftlich sind. Es gibt nur ein Problem, und das ist männlich und mächtig: Nikolaus van der Bruck (Heiner Lauterbach). Als Bau-Mogul herrscht er an der Seite seiner Frau Helene, mit der er eine bizarre Beziehung führt, über das Who's Who der Münchner Gesellschaft. Als der Herzogtower, sein Prestigeprojekt, im Stadtrat zu kippen droht, erpresst er die Damen. Womit er nicht rechnet: Diese wehren sich - auf tiefgründige "Herzogpark-Art". Womit er auch nicht rechnet: Seine ehemalige Partnerin Maria (Heike Makatsch), die aus der Haft entlassen wurde und nun Rache schwört. Als die vier sich begegnen, entsteht ein unheilvolles Bündnis. Die Drehbücher wurden geschrieben von Annette Simon mit Regina Dietl sowie Nadine Keil, Enno Reese, John-Hendrik Karsten. Regie führten Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank sowie Anca Lazarescu. Martin Schlecht, Namche Okon und Jan-Marcello Kahl arbeiteten an der Kamera.



Stunk und Streitereien waren einmal (in "Promis unter Palmen"). Jetzt schickt Sat.1 zwar wieder Promis unter Palmen, der Sendungstitel ist jetzt aber das Motto: Es eröffnet der "Club der guten Laune". Mit dabei: Schauspieler Martin Semmelrogge, Moderatorin Jenny Elvers, Sänger Joey Heindle, Sänger Marc Terenzi, der durch Ballermann-Auftritte bekannte Lorenz Büffel, die Influencerin Vanessa Mariposa, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Iris Abel (Gattin von Uwe Abel, "Bauer sucht Frau"), Theresia Fischer ("GNTM"), Cora Schumacher und Fitnesstrainer Sebastian Fobe. Gedreht wurde auf Phuket, dem Gewinner oder der Gewinnerin winken 50.000 Euro. In dem Format soll nach Senderangaben gelacht, gesungen, gesportelt, gelästert und viel geflirtet werde



Retro-Boom: Was Sat.1 im vergangenen Spätherbst mit "Geh auf's Ganze" gelang, versucht nun auch RTL. "Der Preis ist heiß" kehrt zurück. Jede Folge besteht dabei aus zwölf Schätzrunden sowie den darauffolgenden Spielen, zu denen etwa "Plinko", der "Kraxelhuber" oder "Lauf & Tausch" gehören. Nach mehreren Spielrunden entscheidet zudem "Das Rad", wer ins Finale einzieht und um den Superpreis spielt. Durch die Sendung führen Harry Wijnvoord – Preisansager wird Thorsten Schorn, der somit – wie schon bei der ersten Neuauflage des Klassikers vor rund fünf Jahren – in die Fußstapfen von Walter Freiwald tritt.



Zwei Paare treten gegeneinander an – sie bauen ihren Keller zum Partykeller um und setzen dabei auch eine ausgefallene Themen-Idee ein. Für alles haben sie 36 Stunden Zeit. Danach entscheidet dann Markus Krebs, welcher der bessere Party-Keller ist und welchem Team somit das Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro winkt. Die Marke Asbach von der Semper Idem Underberg AG taucht in Form von Produktplatzierungen innerhalb der Sendung auf.



Neues Selbstexperiment von Jenke von Wilmsdorff. Was macht es mit ihm, wenn er sich allein in einer Wohnung isoliert? Nur mit Notfallkontakten auf dem Handy. Nur mit ausgewählten Nachrichten in den Medien. Mit zu wenig Sonnenlicht und frischer Luft. Und das auf unbestimmte Zeit? Nach einer rund zweistündigen Reportage schließt sich ein einstündiger Talk danach an.

