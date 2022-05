© EBU

Der 66. Eurovision Song Contest findet 2022 unter dem Motto "The Sound of Beauty" in Italien statt. Möglich gemacht hat das die italienische Band Måneskin, die mit dem Song "Zitti e buoni" den ESC 2021 in den Niederlanden gewonnen hat. Es moderieren Laura Pausini, Alessandro Cattelan und Mika. Alle Shows finden im PalaOlimpico in Turin statt. Nach 1965 in Neapel und 1991 in Rom richtet Italien zum dritten Mal den weltweit größten Musikwettbewerb aus. Teilnehmer für Deutschland ist Malik Harris mit dem Titel „Rockstars“.

© ZDF/Hardy Spitz

Meike Droste, Alice Dwyer, Susan Hoecke, Friederike Linke und Elmira Rafizadeh spielen fünf Frauen, die allesamt Nachbarinnen am Titelgebenden "Wendehammer" einer Sackgasse sind. Die besondere Konstellation dabei: Vier davon sind Freundinnen seit Kindertagen befreundet und seit vielen jahren Nachbarinnen - und sie teilen ein großes Geheimnis, denn sie haben nicht nur die sprichwörtliche Leiche im Keller, sondern eine tatsächliche am Grund eines Sees, dessen Pegel gerade allerdings durch eine Baustelle bedrohlich sinkt. Von diesem Geheimnis ahnt Freundin Nummer fünf im Bund nichts, die erst ein halbes Jahr zuvor in den Wendehammer gezogen ist und eigentlich herzlich aufgenommen wurde.

Produktion: Moovie

© WDR/Taimas Ahangari

Musa, 20, ist ein junges Rap-Talent aus Porz-Finkenberg. Seinen Traum von der Musikkarriere hat er jedoch erst einmal auf Eis gelegt. Er unterstützt seine alleinerziehende Mutter und seine kleine Schwester so gut es geht durch Zeitarbeitsjobs und gelegentliches Drogendealen. Endlich ist der große Tag da, an dem er eine gut bezahlte Arbeitsstelle bekommt. Doch die Welt scheint sich gegen ihn verschworen zu haben. Er gerät vollkommen unerwartet mit der Polizei aneinander, seine Schwester braucht seine Unterstützung und schließlich sorgen ausgerechnet seine Kumpels dafür, dass er nicht rechtzeitig zur Arbeit kommt.

Produktion: eitelsonnenschein

©

Die dritte Staffel folgt dem Schicksal einer unerfahrenen U-Boot-Besatzung, die auf eine gefährliche Mission geschickt wird und dabei ins Visier eines besessenen Royal Navy Commanders gerät. Unter der Leitung von Robert Ehrenberg (Franz Dinda) bilden sich innerhalb der Crew starke persönliche Bündnisse. Ehrenberg selbst findet Familienbande, die er für immer verloren glaubte. Im neutralen Lissabon, wo Exilanten, Spione und Kriminelle aufeinandertreffen, deckt Hagen Forster (Tom Wlaschiha) währenddessen ein tödliches Komplott um den Diebstahl von geplündertem Kriegsgold auf. Seine Ermittlungen führen ihn auch zu einem Mann, der in eine Verschwörung verwickelt ist, die den Verlauf des Krieges zum Besseren verändern könnte: Klaus Hoffmann (Rick Okon).

Produktion: Bavaria Fiction

© RTL / Oliver Ziebe

Der Dauerbrenner feiert seinen 30. Geburtstag mit einer XXL-Folge: Jo Gerner (Wolfgang Bahro) ist untergetaucht und sucht verzweifelt nach Beweisen für seine Unschuld. Nur Katrin Flemming steht noch zu ihm. Mit allen Mitteln versucht Linostrami, seinen Erzfeind aufzuspüren. Schließlich erpresst er Laura, die ihren Stiefvater in eine Falle locken soll. In eine tödliche Enge getrieben steht Gerner plötzlich vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Kann er seine Familie vor einem unberechenbaren Psychopathen zu schützen?

Produktion: UFA Serial Drama