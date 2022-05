© ZDF/Fei Maohua, dpa

Kein Thema wurde in den letzten beiden Jahren so erschöpfend behandelt wie Corona - und trotzdem: Am Dienstag lohnt sich nochmal das Einschalten im ZDF. Der Film von Michael Welch beleuchtet nämlich die Wochen, bevor die ersten zehn Wochen nach der Entdeckung der Krankheit - als man vielleicht noch etwas gegen eine weltweit Pandemie hätte tun können. Doch noch Ende Januar sah man bei der WHO keine größere Gefahr, internationale Gesundheitsbehörden und Politik schenkten dem Ausbruch kaum Beachtung. Ein spannender Blick zurück - der schon mit der Eingangsszene und einem erstaunlich visionären George W. Bush für Gänsehaut sorgt.

Produktionsfirma: Broadview Pictures

© ZDF/Tatiana Vdovenko

Charlie, gespielt von Lea Dindra, sucht in der Offenbacher "Platte" nach Identität - denn Charlie fühlt sich weder als Frau noch als Mann. Charlies Non-Binarität, stößt das Umfeld und auch Charlie selbst aus der Komfortzone. Halt findet Charlie dabei in der Rap-Musik. Das ZDF beschreibt die Serie als "Einblick in die Gefühlswelt einer Non-Binary-Person", was der Sender "nicht als krachende Sensationspointe, sondern als allmähliches Sichtbarmachen" inszenieren möchte.

Produktion: U5 Filmproduktion

© RTL

Jan Kralitschka ist dem RTL-Publikum vielleicht noch als "Bachelor" bekannt. Dass er Rosen verteilte, liegt aber schon neun Jahre zurück. Eigentlich ist er Rechtsanwalt und tritt in einem neuen Format, das zunächst tesweise nur einmal läuft, nun als Mietrechtsexperte in Erscheinung. Er versucht darin, wohnungslose Familien, die unverschuldet in diese Situation geraten sind, bei der Wohnungssuche zu helfen.

Produktion: Banijay Productions

© Sat.1/Richard Hübner

Was wie eine etwas überkandidelt benannte Wiederholungs-Woche des Sat.1-Formats wirkt, sind in Wahrheit fünf Fälle, bei denen die Produktionsfirma sich mit der Opfer-Hilfsorganisation "Weißer Ring" zusammengetan hat, um nicht übertrieben abgedrehte, sondern besonders alltagsrelevante Themen zu behandeln. Es geht um Mobbing, Stalking,Vergewaltigung, häusliche Gewalt und Diskriminierung. Ziel sei es, zum einen ganz nebenbei präventiv zu beraten und zum anderen auch jenen, die bereits Opfer sind, Mut zu machen, sich Hilfe zu suchen.

Produktion: UFA Serial Drama

© HR

In der ARD-Mediathek gibt es seit Ende vergangenen Jahres eine ganze "Themenwelt Food" - in die auch die neueste Produktion des HR Fernsehns namens "Fine Food Storys" passt. Darin geht's mal nicht um praktische Koch- und Küchentipps, sondern um die Liebe zum Kochen: In zunächst drei Folgen wolle man in die Welt von Menschen eintauchen, deren Gerichte und Geschichten von der Leidenschaft zum Essen erzählen und zeigen, wieviel Essen mit ihrer und unserer Identität zu tun hat. Los geht's mit der Pizzeria von Paolo und Michele Cimino in Frankfurt, danach folgt ein veganes Restaurant in München und ein Foodtruck in Berlin.