© Sat.1/Marc Rehbeck

In "Birgits starke Frauen" trifft Birgit Schrowange außergewöhnliche Frauen mit außergewöhnlichen Geschichten. Bekannte Frauen, die mit Willenskraft und Durchsetzungsvermögen zum Ziel kommen. Aber auch unbekannte Frauen, die Vorbilder sind und die für sich, für ihre Familien oder für andere tagtäglich ihr Leben meistern.

Produktion: south & browse

© RTL

Stefan Raab befindet sich zwar in TV-Rente, mischt hinter den Kulissen aber weiter mit - so wie bei der Neuauflage seines "Turmspringens", das nun erstmals bei RTL zu sehen ist. Bei keinem Sportevent liegen Kunst und Qual, Schönheit und Scheitern, Waschbrett und Wampe so nah beieinander. Im Einzelwettbewerb und im Synchronwettbewerb treten unter anderem diese Promis gegeneinander an: Dschungelkönig Filip Pavlovic, die Bachelors Paul Janke und Dominik Stuckmann, Lola Weippert, Marc Terenzi. Die Moderation übernimmt das "Ninja Warrior"-Trio Frank Buschmann, Jan Köppen & Laura Wontorra.

Produktion: Raab TV

© ZDF / finally

Ob wir eine Wohnung suchen oder einen Job, wenn wir auf den sozialen Plattformen unterwegs sind: Immer spielt KI eine wichtige Rolle. Doch Algorithmen von Menschen programmiert, spiegeln auch deren Vorurteile wider und sind deshalb oft diskriminierend. "ZDFzoom" spricht in der ersten Folge von "Digital Empire" mit Experten und Betroffenen über das Thema "Diskriminierung durch künstliche Intelligenz". Es geht dabei nicht nur um Verzerrungen in Datensätzen, unethische Technik und fehlende Diversität in der IT-Branche. Es geht auch um die Verantwortung von Wirtschaft und Politik, für Fairness und Gerechtigkeit in der digitalen Welt zu sorgen.

Produktion: finally

© ZDF/Markus Strobel

Der neue Einsatz von Hannes Jaenicke gilt dem Schwein. Ohne verstörende Schockbilder, mit sensiblen Einblicken gelingt es dem Schauspieler und Umweltschützer, die Entwicklung eines erschreckend effizienten Systems offenzulegen, das Deutschland zum größten Schweinefleischerzeuger Europas hat aufsteigen lassen. Mit Expertinnen und Experten sowie im Gespräch mit dem Philosophen Richard David Precht skizziert Jaenicke Lösungsansätze für einen Ausstieg aus diesem "Schweinesystem". Die Zuschauerinnen und Zuschauer lernen ein hochintelligentes und liebenswertes Tier kennen, das zu Unrecht einen schlechten Ruf hat.

Produktion: Tango Film

© Screenshot BBC

Kein König, keine Königin schwingt weltweit seit so vielen Jahren das Zepter. Kein Monarch hat in der britischen Geschichte länger regiert. Seit 70 Jahren ist Elisabeth II. eine Instanz. Eine Herrscherin ohne Macht und doch ein Machtfaktor. Und auch heute noch ist sie eine Ikone im Fokus der Weltöffentlichkeit. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum greift die Dokumentation sechs entscheidende Phasen im Leben der Queen heraus und erzählt von bewegenden Momenten, Zerreißproben der königlichen Familie und vom Vereinigten Königreich im Wandel der Jahrzehnte.

Produktion: Looks