© NDR/O-Young Kwon

Als Julia Grosz‘ (Franziska Weisz) Freundin Ela (Elisabeth Hofmann), die als verdeckte Ermittlerin des LKA die linksautonome Szene Hamburgs infiltrierte, spurlos verschwindet, macht sich Grosz auf die Suche nach ihr. Sie begibt sich unter falscher Identität in das hedonistisch-freiheitliche Milieu, in dem sich ihre Freundin allem Anschein nach verloren hatte. Falke (Woran Wilke Möhring) unterstützt Grosz - und ermittelt zeitgleich im Fall eines Brandanschlages, der sich zunächst in eine Serie politisch motivierter Gewaltakte zu reihen scheint. Doch als auch für Grosz zunehmend die Grenzen verschwimmen und Falke auf fragwürdige Polizei-Interna stößt, geraten beide ins Straucheln.

Produktion: Wüste Medien

© RTL / Stefan Gregorowius

RTL rollt den roten Teppich aus: Das People- und Lifestyle-Magazin "Gala" gibt es nun auch im Fernsehen. In jeder Sendung begrüßt Moderatorin Annika Lau einen prominenten Gast und wirft dabei einen persönlichen Blick in das Leben der Schönen und Reichen. Zudem gibt es die neuesten Fashiontrends und Beautytipps "zum Anfassen und Nachmachen".

Produktion: RTL News

© RTLzwei/Niklas Niessner

In dem Spin-Off öffnet die Millionärsfamilie Geiss Tür und Tor zu Immobilien der Extraklasse. Zur ersten Besichtigung geht es im Privatjet in die Champagne. Dort wollen sich Robert, Carmen und die beiden Töchter ein 300 Jahre altes Chateau anschauen. Davina übernimmt die Führung durch die pompösen Räumlichkeiten und man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Schließlich teilt sich die Familie auf, denn bei der Größe des Anwesens von 1800 Quadratmetern mit immerhin zehn Schlafzimmern wäre es ansonsten fast unmöglich, alles anzuschauen.

Produktion: Geiss TV

© Tele 5 / Steffen Jänicke & Sven Knoch

Nach den "schlechtesten Filmen aller Zeiten" sind jetzt die kultigsten an der Reihe - auch diesmal mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Insgesamt vier Filme werden in der ersten Staffel immer freitags zur Primetime um 20:15 Uhr präsentiert. Den Auftakt macht der 80er-Jahre-Sci-Fi-Klassiker "Flash Gordon", eine Verfilmung der gleichnamigen Comic-Reihe aus den 30er Jahren. Ein so fantasievolles wie liebevoll trashiges Science-Fiction-Abenteuer, beeinflusst von Krieg der Sterne/Star Wars, das mit futuristischen und anachronistischen Elementen sowie viel Humor und Selbstironie zu unterhalten weiß.

© Hulu

In nicht allzu ferner Zukunft erzählt Sophie ihrem Sohn, wie sie seinen Vater kennengelernt hat: eine Geschichte, die uns zurück in die Gegenwart katapultiert, in der Sophie und ihre engsten Freunde gerade herausfinden, wer sie sind, was sie vom Leben erwarten und wie man sich im Zeitalter von Dating-Apps und schier grenzenlosen Möglichkeiten verliebt.

Produktion: Bays Thomas Productions u.a.