© RTL

© RTLzwei

© RTL / ITV Studios

Drei Jahre lang hat es den Promi-Ableger des "Perfekten Dinners" bei Vox nicht mehr gegeben. Jetzt kehrt er – mit dem Rückenwind der erstarkten Daily-Dinner-Variante – ins Programm zurück. Zum Auftakt geht es um die "Generation Social Media" mit Synchronsprecherin Lara Loft, YouTuberin Malwanne, Twitch-Streamer Papaplatte und Food-Influencer MAX. Das Prinzip ist bekannt: Die Teilnehmenden besuchen sich gegenseitig und bewerten im Anschluss die jeweiligen Kochkünste. Launige Off-Kommentare beleben das Ganze.



Produktion: ITV Studios Germany





© bb/Christoph Assmann

Er gilt als einer der spektakulärsten Erpressungsfälle der deutschen Geschichte: Die zwei Jahre andauernde Jagd auf den Kaufhauserpresser "Dagobert". Am 13. Juni 1992 explodiert in einem Hamburger Kaufhaus eine Rohrbombe. Eine Million D-Mark fordert der Erpresser, der sich Dagobert nennt – in Anlehnung an den schwerreichen Comic-Enterich. Dagobert versucht, die Polizei mit raffinierten Geldübergabeversuchen zu überlisten . Am Ende sind es sechs Sprengstoffanschläge, rund 30 gescheiterte Geldübergaben. Der Film von Tim Evers blickt jenseits der Verbrecher-Jagd auch auf die gesellschaftlichen Begleiterscheinungen eines heute längst legendären Kriminalfalls. Der Erpresser selbst wird in der Dokumentation wieder zum Phantom, tritt also nicht in Erscheinung – nur seine Stimme ist zu hören. Stattdessen soll ins Zentrum rücken, was der "Fall Dagobert" im Land ausgelöst hat.



Produktion: rbb