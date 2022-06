am 26.06.2022 - 13:00 Uhr

"Wetten, dass..?" lässt grüßen: In der neuen Show mit Guido Cantz treten pro Folge sieben Kandidatinnen und Kandidaten mit ihren Wetten an. Ob Gedächtnischallenge oder sportliche Höchstleistung - ein dreiköpfiges Promi-Panel muss vor jeder Wette entscheiden: Machbar oder nicht? Entsprechend hoch oder niedrig fällt der Betrag aus, den jeder Promi vorab auf die jeweilige Wette setzt. Wer holt aus seinem Startkapital in Höhe von 20.000 Euro das meiste heraus? Und wer wird Publikumsliebling des Abends? Zum Auftakt sind Sonja Zietlow, Motsi Mabus und Mario Barth mit dabei.

Produktion: Constantin Entertainment

Jede der sechs Folgen, die jeweils eine in sich geschlossene Geschichte erzählen, wurde von einer anderen namhaften Regie-Größe inszeniert: Helene Hegemann ("Axolotl Overkill"), Mia Spengler ("Back for good"), Oliver Hirschbiegel ("Der Untergang"), Patrick Vollrath ("7500"), Hüseyin Tabak ("Gipsy Queen") und David Wnendt widmeten sich den Stoffen. Dabei haben die Regisseurinnen und Regisseure von Schirachs Kurzgeschichten auch selbst, teilweise in Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren wie Bernd Lange, Brix Vinzent Koethe und Esther Preuß, zu Drehbüchern adaptiert.

Produktion: Constantin Television / Moovie

Ob Kühe melken, Trecker fahren, Hühner rupfen, Kartoffeln ernten, Wurst machen oder Gülle leeren: In sechs Folgen stellt sich Daniela Katzenberger den härtesten Herausforderungen auf dem Bauernhof. Wird sie das wirklich schaffen?! Eines ist sicher: Eine Woche Landleben wird Danielas Leben komplett auf den Kopf stellen. Denn es beginnt eine Achterbahnfahrt der Emotionen - Angst, Verzweiflung, Schweiß, Kampfgeist und Lachanfällen.

Produktion: Picture Puzzle Medien

Eine Küche. Zwei Menschen. Und am Ende sind hoffentlich zwei leckere Gerichte fertig. Welches Rezept sein Gast mitbringt, erfährt Jan Böhmermann auch in der zweiten Staffel erst zu Beginn jeder Folge. Auch der Gastgeber selbst wird in jeder Ausgabe etwas brutzeln. Von der Vorbereitung über die Zubereitung bis zum Verzehr – es geht ums Wesentliche und um das persönliche Verhältnis der Gäste zum Kochen und Essen. Zum Auftakt sind Bill und Tom Kaulitz mit dabei.



Produktion: UFE

Vorhang auf für die Neuauflage der Impro-Comedyshow: Vier Show-Gäste stellen sich bei "Frei Schnauze" der Aufgabe, aberwitzige und urkomische Spiele mit vollem Improvisations-Einsatz zu meistern. Dabei haben sie natürlich keine Ahnung, was sie erwartet - kreative Ideen und Einfälle sind gefragt. Gastgeber der Show ist Max Giermann, der in die Fußstapfen von Dirk Bach und Mike Krüger tritt.

Produktion: Constantin Entertainment