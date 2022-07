© Netflix

Im Mittelpunkt der Serie steht Felix Armand (Thomas Schubert) – der will ganz nach oben. Weil, wenn er oben ist, dann kann er endlich ein anständiger Mensch sein. Er hält sich für das heimliche Mastermind hinter dem erfolgreichsten FinTech Unternehmen aller Zeiten: der CableCash AG. Leider fliegt Felix schon während des Börsengangs alles um die Ohren: Geldwäsche, Anleger-Täuschung, Internetpornographie. Und nachdem Felix seinen ebenso megalomanischen wie esoterischen Chef Magnus (Matthias Brandt) aus den Klauen der Sizilianischen Mafia befreit hat, lässt der ihn auch prompt im Stich und Felix muss wieder alleine ran. Die Presse, die Politik, die Unterwelt - und Magnus. Alle wollen was vom Kuchen abhaben und dann kommt auch noch eine Liebesgeschichte dazu.

Produktion: btf

In der neuen Sat.1-Show muss kochen, wer nicht kochen kann. TV-Koch Alexander Kumptner begrüßt pro Folge drei Zweier-Teams. Am Herd steht das kulinarische Greenhorn und bekommt via Knopf im Ohr Anweisungen von seiner Teampartnerin oder seinem Teampartner - frei nach dem Motto: Wer nicht kochen kann, muss hören! Und das sorgt, so verspricht es der Sender, bei den Paaren für ordentlich Dampf unter dem Deckel.

Produktion: Constantin Entertainment

In der Reihe "Waterwoman" besucht die erfolgreichste deutsche Freitaucherin Anna von Bötticher Regionen, die vom Wasser geprägt sind. Was bedeutet Wasser an verschiedenen Orten der Erde? Wie leben Menschen mit dem Wasser? Wenn sich Anna ihren Tauchgängen mit nur einem Atemzug aussetzt, erleben das die Zuschauerinnen und Zuschauer durch ihre Augen. Anna hat in ihrem Sport, dem Apnoe-Tieftauchen, 34 deutsche Rekorde aufgestellt. Aus eigener Kraft ist sie bis auf 81 Meter abgetaucht. Einmal hat sie sechs Minuten lang die Luft angehalten.

Produktion: NDR

Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb?

Produktion: Banijay Productions Germany

Eva (Katrin Bauerfeind) hat ihren Job als Gleichstellungsbeauftragte geschmissen, um in einer Agentur durchzustarten. Dass sie aber unverhohlen die Produkte der Kunden kritisiert, stößt ihrer Vorgesetzten sauer auf. Auch bei ihren Ex-Kollegen im Büro läuft es nicht rund. Während Yvonne die Dinge schleifen lässt und Renate in ihrer neuen Position völlig überfordert ist, wird Vorzeige-Feminist Philipp zu allem Übel der sexuellen Belästigung bezichtigt. Höchste Zeit also, dass Eva wieder zurückkommt.

Produktion: Wiedemann & Berg Television / SevenPictures Film