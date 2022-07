© Amazon/Marc Reimann

Von ihren Eltern vor 15 Jahren als missmutige Teenager zur Gruppentherapie verdonnert, hält die Clique aus Nola (Sophie Passmann), Mads (Tim Oliver Schultz), Hennie (Leonie Brill), Tia (Zeynep Bozbay) und Hugo (Antonije Stankovic) noch heute in allen Höhen und Tiefen des Lebens zusammen. Doch während sie sich durch Herzschmerz, Existenzängste und andere Widrigkeiten des Lebens helfen, liegen sie im Clinch mit ihrem eigenen Erwachsenwerden.

Produktion: Westside Filmproduktion

© NDR/Warner Bros. ITVP Germany

Über ein Jahr lang hat das Team von Warner Bros. die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft begleitet. Auf - und vor allem abseits des Platzes, in der Kabine, bei der Familie, im Verein in Deutschland, Frankreich oder in den USA. Die Doku-Serie gewährt Einblicke in das Innenleben der deutschen Fußballnationalmannschaft in Vorbereitung auf die Europameisterschaft in England und sie zeigt, welche Herausforderungen die Spielerinnen und das Trainer-Team zu meistern haben.

Produktion: Warner Bros. ITVP

© Amazon Prime Video / LEONINE Studios / Daniel Dornhöfer

"One Mic Stand" will fünf Promis zu Stand-up-Comedians machen. Begleitet werden fünf Teams, jeweils aus erfahrenen Bühnen-Comedians und prominenten Comedy-Anwärterinnen und -Anwärtern, auf dem Weg zum ersten Comedy-Auftritt der Promis. Harald Schmidt schickt die Fußball-Nationalspieler Mats Hummels und Christoph Kramer zum Comedy-Crashkurs, Michael Mittermeier holt Tänzerin und TV-Jurorin Motsi Mabuse auf die Bühne, Moderator Teddy begleitet Fahri Yardim bei seinen ersten Stand-up-Gehversuchen, Torsten Sträter unterstützt Model Lorena Rea und Hazel Brugger hilft dem SPD-Politiker Karl Lauterbach, der übrigens noch vor seiner Ernennung zum Gesundheitsminister an der Show mitwirkte.

Produktion: Leonine Studios

© RTL+

Der Hamburger Starpianist Joja Wendt lädt darin Prominente zu sich in einen Bulli, der mit einem Klavier ausgestattet ist, um gemeinsam zu singen und zu talken - ein Konzept, das erkennbar an andere Formate wie das sehr erfolgreiche "Carpool Karaoke" von James Corden erinnert. n der Pilotfolge begrüßt Wendt Bastian Pastewka. Neben Musik und Talk muss Pastewka auch verschiedene Aufgaben bewältigen. RTL+ spricht vom "kleinsten Konzertsaal der Welt"

Produktion: nullviernull Tonproduktion

© Discovery+

In jeder Folge treffen sich jeweils zwei Ex-Paare zum Dinner. Darunter auch viele prominente Gesichter. Neben Bachelor Andrej Mangold verabreden sich auch Micaela Schäfer, Calvin Kleinen, Prinzessin Xenia von Sachsen, Jenny Degenhart, Mrs. Marlisa, Ennesto Monté und Mario Wittmann zum Date mit ihren Ex-Partner:innen. Bei jedem Gang wird eine pikante Frage auf dem Teller mit aufgetischt - ist das die Chance zur großen Versöhnung, wird Ungesagtes endlich angesprochen oder kommt es zum großen Eklat? Mit der Rechnung kommt es schließlich zum Showdown: Gehen die Ex-Partnerinnen und -Partner getrennte Wege oder bahnt sich eine süße Versöhnung an?

Produktion: UFA Show & Factual