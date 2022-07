© Sat.1 / Christoph Köstlin

In sieben Runden pro Folge zocken vier prominente Paare um den Sieg bei "Mein Mann kann". Die Partnerinnen sitzen am Pokertisch und überbieten sich, bis die letzte Gegnerin aussteigt. Dann muss der Mann beweisen, dass seine bessere Hälfte ihn richtig einschätzen konnte und die Aufgabe absolvieren. Ist er erfolgreich, wandert der Pott auf das Konto des spielenden Pärchens. Scheitert er an der Aufgabe, werden die Punkte unter den drei anderen Teams aufgeteilt. Die Moderation der Neuauflage übernimmt Daniel Boschmann.

Produktion: Redseven Entertainment

© RTL / Stefan Gregorowius

Bluff oder Bombenstimme? Fake oder Furios? Unter dem neuen Namen "Zeig uns Deine Stimme" geht die Musik-Gameshow "I Can See Your Voice" in die nächste Runde. Es wird wieder geraten, was das Zeug hält und am Ende stellt sich die Frage: Wer ist ein Supersänger und wer ein Superschwindler? Moderiert werden die Shows jede Woche von einer anderen Person: Den Auftakt macht Daniel Hartwich, danach folgen Laura Wontorra, Sonja Zietlow, Oliver Pocher, Jan Köppen und Oliver Geissen.

Produktion: Tresor TV

© RTL / Thorsten Weber/Luftwaffe

Seit Monaten bangt die Welt mit der Ukraine. Mit der Bundeswehr haben wir ein Schutzschild, das im Notfall für unsere Freiheit kämpft. Doch Ruf und Ansehen unserer Soldat:innen bröckeln seit Jahren, während Gleichgültigkeit und Vorurteile zunehmen. Aber warum? Und: wer sind überhaupt die Frauen und Männer hinter der Uniform? Auf der Suche nach Antworten meldet sich Schauspieler Henning Baum unter anderem zum Wehrdienst - eine Mission, die ihn an seine Grenzen bringt.

Produktion: RTL

© BR/Bilderfest

Auf den Spiele- und Chat-Plattformen Steam und Discord gibt es hunderte Games zum Download. Jeden Tag spielen dort bis zu 50 Millionen Menschen. Nebenbei schreiben sie miteinander. Oft sind ihre Nachrichten harmlos, doch in manchen Gruppen radikalisieren sie sich gegenseitig mit Hass gegenüber Ausländern und Juden. Vereint in ihrer Faszination für Gewalt. Darin 2016: der Münchner Attentäter, der am OEZ neun Menschen ermordete. Heute dabei: Jugendliche mit gefährlichen Anschlagsfantasien. Die jungen Autoren Alexander Spöri und Luca Zug beschäftigen sich schon seit dem OEZ-Anschlag 2016 mit dem Thema. Sie wollen wissen: Wie geraten junge Menschen, so alt wie die Filmemacher selbst, in diese Spirale der Gewalt? Mit einem Undercover-Account schleusen sie sich ein – in diese dunkle Welt der Gewalt.

Produktion: Bilderfest

© ZDF/Lars Schwellnuss

In dem neuen Format entführt Sternekoch Nelson Müller in vier Folgen das Publikum in die kulinarischen Welten anderer Länder – und das mitten in Deutschland. Mit einem Kochduell will er herausfinden: Kann man Lieblingsgerichten einen neuen Twist geben? Nelson Müller muss dafür nicht ins Ausland reisen. Los geht es in Berlin-Kreuzberg: Hier besucht Müller die Schweizer Gastronomin Jennifer Mulinde-Schmid. Die 40-Jährige führt dort zwei Restaurants, in denen sie die Küche ihrer Heimat anbietet.

Produktion: Story House Productions