am 24.07.2022 - 13:00 Uhr

© ARD / Max Kohr

Sommerpause für "Sturm der Liebe": Stattdessen geht es nun drei Wochen lang probeweise um Medizin- und Alltagsthemen in einem Format mit Eckart von Hirschhausen. Unterstützt wird er als Gastgeber dabei von seinem fünfköpfigen „Team Hirschhausen“, das Expertise und Fachwissen aus den verschiedensten Bereichen des Lebens mit einbringt. Sven Plöger gehört diesem als Experte für Klima und Wetter an, Dr. Yael Adler als Ärztin, die 86 Jahre alte Johanna Höfel wird als Stimme der Weisen bezeichnet, soll der älteren Generation aber auch die Jugend erklären. Außerdem dabei: Verbraucher-Expertin Katharina Adick und Koch Philipp Zitterbart.

Produktion: Ansager & Schnipselmann

© Sat.1/Willi Weber

In dieser Sketch-Comedy finden Stars und Sternchen wie Helene Fischer, Evelyn Burdecki, Karl Lauterbach, Markus Lanz, Familie Pooth, Carsten Maschmeyer, Dieter Bohlen oder Hans Sigl in ihre innere Mitte zurück. Und lassen dabei in ihr Seelenleben blicken. Vor der Kamera parodieren Marti Fischer, Katrin Ingendoh, Luisa Wietzorek, Michael Meichßner, Khalid Bounouar, Jenny Bins und Tobias John von Freyend die Promis.



Produktion: Pyjama Pictures

© sixx / Sabrina Weber

In der ersten Pferdeschule Deutschlands trainiert "Pferdeversteher" Raphael Dysli vermeintliche Problem-Pferde, er hilft aber auch denen, die die Pferde besitzen. Noch dazu bekommen die Problempferde und deren Besitzerinnen und Besitzer nachvollziehbare Lösungsansätze mit auf den Weg. Ziel ist es, das Vertrauen zwischen Mensch und Tier wiederherzustellen.



Produktion: 4dogs Media GmbH





© ZDF / Christoph Roeckerath

Massiv und eindrucksvoll. Aber auch schroff, kühl, abweisend. Gebirge sind steingewordene Zeugnisse der Geschichte. Und genau diese erkundet das ZDF nun in einer mehrteiligen Reihe. Es geht um die Anden, die Alpen und die Rocky Mountains. Die Leitung aller Filme liegt in den Händen von Markus Wenniges. Der erste Film über die Alpen kommt von Stefan Leifert und Nicolai Piechota.

Produktion: ZDF

© Sat.1/Stephan Pick

Sie ist Dauersingle, aber das soll sich nun in einer weiteren Kuppelshow ändern. In "Topf sucht Burdecki" arrangiert die Beziehungs-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer Dates mit 21 grundverschiedenen Single-Männern: Beim Bonbonziehen, Speeddating und House-Running fühlt Evelyn den Liebesanwärtern auf den Zahn. Wem gibt sie die Chance auf ein zweites Date?



Produktion: Endemol Shine Germany / Rainer Laux Productions