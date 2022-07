© RTL / Markus Hertrich

Drei Wochen lang wird bei RTL am späten Abend nun gerätselt. Hans Sigl führt durch die Sendung, "launsch und kritisch" stehen ihm Jana Azizi und Pierre M. Krause zur Seite. In jeder Sendung nehmen drei Promis auf ihren Ratesesseln Platz. Dabei geht's nicht um eine reine Frage-Antwort-Runde, stattdessen gilt es auch, Bilderrätsel zu lösen, sich an Vergangenes zu erinnern oder Fragen von prominenten Kolleginnen und Kollegen zu beantworten. Auch Aktionsrunden sind dabei oder das Bilden von Assoziationsketten. All das soll die Grundlage für einen "spannenden, humorvollen Talk mit vielen privaten Details" dienen

Produktion: Fabiola

© Sat.1/Boris Breuer

Sonnen- und Schattenseiten von Deutschlands Lieblingsinsel zeigt Birgit Schrowange in ihrer neuen TV-Sendung. Sie stürzt sich ins Partygetümmel, schwelgt im Luxus und erkundet die schönsten Ecken der Insel. Sie zeigt aber auch, was jenseits von Ballermann und Sterne-Hotels los ist: gestrandete Rentner und Menschen, die hart arbeiten müssen. Und Birgit Schrowange trifft Stars wie Jenny Jürgens oder Mickie Krause, die wie sie selbst ein zweites Zuhause auf Mallorca haben.



Produktion: Red Seven Entertainment





© ZDF / Bernd Kammerer

Produktion: Securitel





© ZDF / Tobias Lenz

Schon immer boten Krisen perfekten Nährboden für Verschwörungstheorieren. – ZDFinfo beleuchtet in einer dreiteiligen Doku-Serie nun drei neue Mythen. "Plandemie" zeichnet jenen Kunstbegriff nach, der behauptet, die Coronapandemie sei genauso bewusst herbeigeführt worden. "The Great Reset" geht auf den Mythos ein, die globale Elite arbeite an einem Plan, die Beölkerung durch die Corona-Impfung zu kontrollieren oder gar komplett zu zerstören. Und "QAnon" gibt einen Einblick in die Welt rund um die QAnon-Bewegung, die ursprünglich aus den USA stammt. Verbreitet ist die Vorstellung von einer Kinderblut trinkenden, satanischen Elite und einem sogenannten Deep State, einem Elitenstaat, der im Untergrund die Geschicke lenkt.

Produktion: DOR Film