In jeder Folge verbringt Tommi Schmitt mit seinem Gast einen intensiven und spannenden Tag.

So lernt - erstens - Tommi und das Publikum seinen Gast und - zweitens - das Publikum auch Tommi noch einmal näher und anders kennen. Dabei entstehen kurzweilige Gespräche und spezielle Momente - "manchmal deep, manchmal witzig, im besten Fall beides", so verspricht es ZDFneo. Zum Auftakt ist Andrea Petkovic mit dabei.

Ein Jahr nach dem Fall von Kabul dokumentiert der Film mit exklusiven filmischen Beobachtungen ein sich nach der Machtübernahme der Taliban stetig veränderndes Land, das vielen Afghaninnen und Afghanen keinen Spielraum mehr lässt, frei zu leben. Er zeigt Menschen, die dennoch versuchen, sich ein Stückchen ihrer Normalität zu erhalten - oft unter großen Gefahren. Und die Dokumentation erzählt von denen, die gezwungen sind zu fliehen. Der Weg raus aus Kabul nach Deutschland gelingt vielen schutzbedürftigen Frauen, Männern und Kindern nur dank des Engagements der Freiwilligen-Organisation "Kabul-Luftbrücke". Gegründet von einer Handvoll Journalistinnen und Aktivisten, die für die Zivilgesellschaft erfolgreich Menschen evakuieren.

Der lustige Männertrip geht weiter: Für zwei neue Folgen haben sich Oliver Pocher und sein Papa Gerd wieder auf den Weg gemacht und zeigen in der Dokureihe einmal mehr, dass sie immer für eine Überraschung gut sind. Ihr erstes Abenteuer führt das ungleiche Paar nach Großbritannien. Dort machen sie nicht nur die Pferderennbahn in Ascot unsicher, sondern fahren auch dahin, wo die Queen Party macht und vieles mehr.

Zehn Jahre "Gefragt - Gejagt": Deshalb beginnt die Jagd am Samstagabend für 16 prominente Gäste - Überraschungen inklusive. Mit dabei sind neben den Jägern unter anderem Natalia Wörner, Esther Schweins, Eva Habermann, Heiner Lauterbach, Gayle Tufts, Barbara Wussow, Atze Schröder, Luca Hänni sowie Mathias Mester. . Für den sportlichen Ehrgeiz sorgt unter anderem Leichtathlet Mathias Mester. Die Fragen stellt erneut Alexander Bommes.

Die 90 Minuten lange Talkshow mit Rudi Brückner ersetzt den Zweitliga-"Doppelpass", der erst in der vergangenen Saison eingeführt worden war. In der neuen Sendung soll jedoch auch die 2. Liga "ein wichtiger Baustein" bleiben, heißt es. Der Fokus der neuen Sendung liegt demnach jedoch nicht auf den Ergebnissen des Wochenendes, sondern auf den Entwicklungen im Profifußball und den aktuellen Brennpunkten. So sollen neben der Bundesliga auch der internationale Fußball, die Champions League und die Nationalmannschaft thermatisiert werden.

