© ZDF / Frank Dicks

Am Umzugstag der Baugruppe könnte deren Gründer Martin (Alexander Prince Osei) nicht glücklicher sein: Endlich mit Familie und Freunden unter einem Dach! Bis seine Frau Caro ihm eröffnet, dass sie die Trennung will. Wie reagiert man als Harmoniejunkie auf schlechte Nachrichten? Richtig: Scheuklappen zu und dem Trennungsgespräch aus dem Weg gehen. Nur ist das nicht so leicht in einem Haus, in dem es (noch) keine Türen gibt. Der erste Tag wird aber nicht nur für Martin chaotisch.

Produktion: Network Movie

© Julia Terjung

Früher hat Kleo Straub (Jella Haase) als Stasi-Killerin Aufträge ausgeführt, jetzt ist sie selbst das Ziel. Nach einer Haftstrafe für ein Verbrechen, das sie nie begangen hat, kehrt sie nach dem Fall der Mauer zurück, um herauszufinden, wer ihr Leben zerstört hat. Doch ihre alles andere als geräuschlose Vendetta wirbelt zu viel Staub auf, und der Polizist Sven (Dimitrij Schaad), der den Fall seines Leben wittert, ist plötzlich ihr kleinstes Problem: Ein anderer Profikiller (Vincent Redetzki) wird auf sie angesetzt, mit einem Befehl “von janz oben”. Während der Blutzoll der Verschwörer immer größer wird, wird die Luft für Kleo immer dünner – wem kann sie noch vertrauen?

Produktion: Zeitsprung Pictures

© RTL

RTL blickt mit einer großen Jubiläumsshow auf das 40-jährige Bestehen der 80er-Jahre-Kultfilmreihe "Die Supernasen" zurück. Thomas Gottschalk und Mike Krüger feiern bei RTL eine große Party mit Live-Musik aus den 80ern, lustigen Gags und Aktionen. Auf die zwei Jubilare warten dabei natürlich auch jede Menge Überraschungen, prominente Gäste und Wegbegleiter sowie junge Supernasen-Fans. Moderiert wird der Abend von Laura Wontorra.

Produktion: UFA Show & Factual

© RTL

"PussyNation" - das ist Carolin Kebekus' ganz persönlichem Rückzugsort, in dem sich die Komikerin den Absurditäten unserer Zeit, über und unter der Gürtellinie, widmet und erneut die Hallen zum Beben bringt. In "PussyNation" wird vor allem viel gelacht, aber natürlich auch alltäglicher Sexismus angeprangert, die die Regentin in ihrer Welt nicht duldet.

Produktion: Brainpool

© ProSieben / Sat.1

Auftakt zur zwölften Staffel: "The Voice of Germany" vereint in diesem Jahr mehr als 100 Jahre Erfolg im Musikbusiness auf den roten Stühlen: Stefanie Kloß, Rea Garvey, Mark Forster und - zum ersten Mal - Peter Maffay sind die Coaches der zwölften Staffel. Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.

Produktion: Bildergarten