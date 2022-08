© Sat.1 / Timothy Biggs

In dem Neustart hilft Julia Leischik Liebenden, Zerstrittenen und suchenden Menschen zu ihrem Glück. Zum Auftakt feiert sie im "Haus am Meer" ein emotionales Wiedersehen: Vor zehn Jahren erlitt die junge Mutter Carina beim Rückflug aus dem Urlaub einen Herzstillstand. Nur der Einsatz einer anderen Passagierin rettete ihr Leben. Carina wünscht sich sehnlichst, ihrer Lebensretterin "Danke" zu sagen. Mit Julia Leischiks Hilfe finden die beiden Frauen in der neuen Sat.1-Sendung zueinander.

Produktion: Endemol Shine Germany

© RTL / Thomas Weiske

Über sechs lange Jahre war es merkwürdig still und farblos in Deutschlands Comedybranche, aber nun kehrt Cindy aus Marzahn zurück. Ihr Comeback feiert die "Prinzessin in Pink" im großen Hollywood-Stil zusammen mit vielen bekannten Comedians. Zu ihrer Wiederauferstehung begrüßt sie Mario Barth, Bülent Ceylan, Abdelkarim, Sascha Grammel, Paul Panzer und Lisa Feller.

Produktion: MoveMe

© ARD/NDR/Riverside Entertainment/Petra Stadler

Nächster Testlauf am ARD-Nachmittag - diesmal mit Dr. Johannes Wimmer und Elena Uhlig. Alles dreht sich in den 50 Minuten um Gesundheit, Wohlbefinden, Ernährung und Bewegung. Die Sendung beschäftigt sich aber auch mit emotionalen Fragen, mit den kleinen und großen Dingen des Alltags und bietet dazu jede Menge Tipps, Tricks und Experimente. Alles soll einer gesünderen, glücklicheren und unbeschwerten Lebensweise dienen.

Produktion: Riverside Entertainment

© Sat.1

Moderator Jörg Pilawa schickt Prominente "Zurück in die Schule". In der neuen Show unterrichten ausschließlich Grundschülerinnen und -schüler die Stars. Diese müssen nach den Unterrichtsstunden mit den Nachwuchs-Lehrkräften vor Pilawa die Grundschulprüfung meistern. Der neue Lehrplan sieht Prüfungen in sieben Fächern vor: Deutsch, Mathematik, Englisch, Heimat- und Sachkunde, Sport, Kunst und Musik. Unter anderem drücken Janine Kunze, Britt Hagedorn, Sonya Kraus, Kristina Schröder, Wotan Wilke Möhring, Patrick Lindner und Marcel Reif die Schulbank.

Produktion: Cheerio Entertainment

© Home Box Office

Basierend auf George R.R. Martins Roman "Fire & Blood" erzählt die Serie die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor "Game of Thrones". In den Hauptrollen spielen Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel und Rhys Ifans. Wer nicht bis zum Montagabend warten möchte, kann die erste Episode des "Game of Thrones"-Prequels bereits in der Nacht zu Montag über Sky Q und den Streamingdienst Wow sehen.