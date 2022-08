© RTL / Guido Engels

Ein weiterer TV-Klassiker ist zurück: Vier Paare werden in der "100.000 Mark Show" an den Start gehen, doch nur dem Siegerpaar winkt am Ende das große Geld - mit etwas Glück und taktischem Geschick sogar erheblich mehr als 100.000 Mark. In verschiedenen Runden stellen sich vier Paare sowohl sportlichen als auch intellektuellen Herausforderungen. Dabei müssen sie sich perfekt ergänzen, denn die Aufgaben haben es in sich und sind mal mit Köpfchen und Konzentration, mal mit Kraft und Kondition zu lösen. Mit "Der heiße Draht" kommt auch der Spiele-Klassiker der "100.000 Mark Show" zurück. Und Ulla Kock am Brink ist als Moderatorin auch wieder mit am Start.

Produktion: Endemol Shine Germany

© Amusement Park Film/Sky Studios

München 2022: Als Zeichen des Friedens und des Gedenkens an die Opfer des Terroranschlags von 1972 ist ein Fußballfreundschaftsspiel zwischen einer israelischen und einer deutschen Mannschaft geplant. Polizei und Geheimdienste auf allen Seiten sind in höchster Alarmbereitschaft, um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten. Doch als Oren Simon, ein in Berlin stationierter Mossad-Agent, nur wenige Tage vor dem Spiel eine Nachricht in einem Dark-Web-Forum abfängt, wird er mit Maria Köhler, einer deutschen LKA-Beamtin mit libanesischen Wurzeln, zusammengebracht, um sicherzustellen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.

Produktion: Amusement Park Film

© ProSieben/Nikita Teryoshin

Ex-Soldat Sven hat zweimal sein Leben in Afghanistan riskiert. Zusammen mit Reporter Thilo Mischke wagt er sich ein Jahr nach dem Abzug der internationalen Truppen zurück in ein Land, in dem die radikalislamischen Taliban wieder die Macht übernommen haben. Ein Land, in dem Kritiker mundtot gemacht und Frauen systematisch unterdrückt werden, das Leben aber scheinbar wieder sicherer geworden ist. War der Einsatz umsonst? Und wie bewerten Afghaninnen und Afghanen ihre neue-alte Lebenssituation?

Produktion: PartizipZwei

© ZDF/Marion von der Mehden

Viktoria (Lena Dörrie) erwartet ihre jüngere Schwester Felicitas (Caroline Hanke) zur Seebestattung ihres Vaters. Bald ist sie von der chaotischen Feli genervt: Sie kommt nicht nur zu spät, sondern auch im Schlabberlook auf das Schiff. Doch schnell ist die geballte Kompetenz der Schwestern gefragt. Die Leiche des erfolgreichen Fischereiunternehmers Fiete Dachs wird an einer Steilküste gefunden. Dass Feli die Kripo Flensburg nun als Forensikerin unterstützt, erfährt Viktoria erst, als sich die beiden schon auf dem Weg zu ihrem ersten gemeinsamen Fall befinden.

Produktion: Fiction Magnet / Akzente Film & Fernsehproduktion

© RTL/Frank W. Hempel

"Die Höhle der Löwen" ist zurück - mit einer großen Veränderung, schließlich hat Medienmogul Georg Kofler die Firma von Handelsprofi Ralf Dümmel gekauft. Von nun an investiert das neue Löwen-Duo als Team. Während sie sich in der ersten Folge noch einen Doppelstuhl teilen, werden die beiden danach nur noch einzeln zu sehen sein und mit ihren Mitinvestoren um die besten Deals kämpfen. Auch Judith Williams, Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Carsten Maschmeyer sind wieder mit dabei. Zudem wird Diana zur Löwen in der neuen Staffel als Gast-"Löwin" mit dabei sein.

Produktion: Sony Pictures FFP