© DFP

Mit großen Unterhaltungsmomenten, Überraschungen und abwechslungsreichem Musikprogramm werden in 19 Kategorien die Preisträgerinnen und Preisträger geehrt - und gleichzeitig die Highlights des vergangenen Fernsehjahrs noch einmal aufgerufen: die Retrowelle, berührende Filme, spannende Serien, anregende Dokumentationen. Was hat die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert und welche Programme werden von der Jury ausgezeichnet? Bereits am Dienstagabend gibt es um 22:25 Uhr die neue "Nacht der Kreativen" bei 3sat zu sehen.

Produktion: Riverside

© Allegro Film/BR/ORF/Anjeza Cikopano

Durch einen länger andauernden Blackout wird ganz Europa lahm gelegt - und damit auch das kleine Dörfchen Kekenberg an der Della in Österreich, in dem schon bald Panik und Chaos auszubrechen drohen. Denn schnell stellt sich heraus: Wenn's ums Überleben geht, sind alle ziemliche Anfänger. Weder der Bürgermeister, der nach einem Schnapskoma an den Job kam, hat einen Plan für den Notfall, noch die Führung der nahegelegenen Kaserene, die noch nicht einmal über ein Notstromaggregat verfügt. Natürlich dürfen auch ein Verschöwrungstheoretiker und zwei zugreiste Prepper aus Deutschland im kuriosen Ensemble nicht fehlen, während der Dorfpfarrer die Gemeinde beisammen hält und das Krisenzentrum in der Dorfkneipe aufgeschlagen wird.

Produktion: Allgerofilm

© ZDF / Frank Dicks

Ruby ist eine zufriedene Bankangestellte aus einer Kleinstadt. Ihre Mutter Alexa wünscht sich nichts sehnlicher, als ihre Tochter endlich vor dem Altar zu sehen. Deswegen taucht sie immer genau dort auf, wo Ruby ist, um sie unter Druck zu setzen. Als eines Tages Rubys alter Schulfreund David von einer Weltreise zurückkommt und in der Stadt ein Bistro eröffnet, wird Rubys Leben auf den Kopf gestellt. Nicht nur, weil Ruby bei ihrem ersten Wiedersehen ein Traubenkostüm trägt: Die beiden fanden sich schon immer gut, nur auf welche Art und Weise, das müssen sie erst noch herausfinden.

Produkion: BBC Studios Germany / Studio Zentral

© FC Schalke 04

RTL+ verspricht ein authentisches Porträt, das den Umbruch zeigt, den Schalke 04 im vergangenen Jahr nach seinem Abstieg aus der Bundesliga hinter sich hat. "Trotz aller Unsicherheiten und Zukunftssorgen hat die Vereinsführung im Frühjahr 2021, als der Abstieg schmerzte und kaum jemand von einem umjubelten Comeback zu träumen wagte, die mutige Entscheidung getroffen, den größten Umbruch in der Vereinsgeschichte filmisch festhalten zu lassen - mit heutigem Wissen ein Glücksfall", so Bernd Schröder, Vorstandsvorsitzender von Schalke 04.

Produktion: Warner Bros. ITVP Deutschland

© WarnerMedia / HBO Max / Sky

Als HBO Max im vergangenen Jahr die "Sex and the City"-Fortsetzung "And Just Like That" ausstrahlte, war die Aufmerksamkeit groß. Ähnliches dürfte sich nun auch noch einmal Vox erhoffen: Dort wird das Sequel mit Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon in den Hauptrollen hierzulande seine Free-TV-Premiere feiern. Hinter der Serie steht der Regisseur, Executive Producer und Drehbuchautor Michael Patrick King.