© RTL

Die junge Vicky Maler (Naemi Florez) kommt aus der Provinz ins schillernde Berlin der Zwanzigerjahre, die nicht nur golden sind, sondern auch geprägt von großer Armut. Nach kurzer Zeit gelingt ihr, was sich viele erträumen: Sie wird Verkäuferin im neueröffneten Kaufhaus Jonass. Und nicht nur das: In einer Tanzbar verliebt sie sich in den scheinbar mittellosen Pianisten Harry (Ludwig Simon). Wenig später entpuppt sich dieser jedoch als Sohn des Kaufhausbesitzers Arthur Grünberg (Alexander Scheer) und dessen Frau Alice (Nina Kunzendorf). Und so beginnt eine Liebe über gesellschaftliche Grenzen hinweg, die immer unmöglich sein wird. Und die dennoch – oder gerade deswegen – alle Zeit überdauert...

Produktion: X Filme Creative Pool

© ZDF / Juliette Mainx / Eyecandy / Serviceplan

In der neuen Show mit Riccardo Simonetti treten zehn Make-up-Artists gegeneinander an, um sich zum größten Talent des Landes krönen zu lassen. Acht Folgen lang stellen die Teilnehmenden in unterschiedlichen Aufgaben ihre künstlerischen und technischen Fähigkeiten unter Beweis - vor Ort bei Fashion Shows, am Set von Video-Drehs und im Studio. Eine Jury bewertet die Kreationen und Verwandlungen der Make-up-Artists. Dabei werden die zwei festen Jury-Mitglieder Loni Baur und Armin Morbach in jeder Woche durch einen Gast-Juror ergänzt. Wer gewinnt, erhält den Preis von 20.000 Euro sowie einen Vertrag mit einer Make-up-Agentur.

Produktion: Warner Bros ITVP

© PA Images / Alma Stock Photo

Arte zeigt die erste große Dokumentation über die erfolgreichste Girlgroup aller Zeiten. Die Spice Girls prägten eine ganze Generation. Mädchen auf der ganzen Welt identifizierten sich mit ihnen und machten sich die sprichwörtliche Girl Power zu eigen. Nummer-eins-Hits in 35 Ländern machten sie zu globalen Megastars, Auftritte mit Prinz Charles oder Nelson Mandela folgten, leider auch die ganze Aufmerksamkeit der unerbittlichen britischen Yellow Press. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben die Geschichte dieser Gruppe vom ersten Casting bis zur Wiedervereinigung.

Produktion: 72 Films

© RTL / Frank Hempel

In der von Thomas Gottschalk moderierten Neuauflage verspricht RTL "Theater, Varieté und Stand-up-Comedy in einem". Doch nicht nur auf der Bühne "tanzen" die Puppen, auch Backstage, in Einspielern und im Publikum wird es "puppig" zugehen. Eine Jury, bestehend aus Max Giermann, Martin Reinl, der Puppe "Kakerlak" (gespielt von Carsten Haffke) und einer wechselnden Gastjurorin in der Mitte, beurteilt nach jeder Performance die Talente. Sie vergibt Punkte und entscheidet somit, wer ins Top-3-Ranking der Show kommt. Am Ende des Abends wählt dann das Publikum den "Puppenstar des Abends" - dieser Act gewinnt die 20.000 Euro Preisgeld.

Produktion: Bildergarten

© ZDF/Julien Cauvin

Die Französin Hélène lebt seit 20 Jahren in Berlin und führt mit ihrem Mann Matthias, einem stadtbekannten Chirurgen, und ihren zwei Kindern ein Bilderbuchleben. Sie teilen ein hübsches Haus, ihre Kinder sind bilingual, und sie ist eine glückliche, zufriedene Mutter. Ihr Sohn Lukas steht kurz vor dem Abitur, und ihre 20-jährige Tochter Anya ist nach Paris gereist, um dort ihr Jurastudium fortzuführen. Alles scheint perfekt. Doch am Tag nach Hélènes Geburtstag gerät das Familienleben aus den Fugen. Anya ist am Telefon und teilt ihrer Mutter verzweifelt mit, dass sie in einem Mordfall vernommen werden soll. Anya erweist sich als Hauptverdächtige im Fall des Mordes an Damien Carnau, einem reichen Erben, der erstochen in seiner Pariser Wohnung aufgefunden wurde. Hélène nimmt den ersten Flug nach Paris, um ihrer Tochter beizustehen und "das Missverständnis aufzuklären".

Produktion: Quad Drama / Nadcon Film