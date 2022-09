© Sat.1/Marc Rehbeck

Notfallmedizinerin Carola Holzner, die nun exklusiv mit Sat.1 zusammenarbeitet, hat sich ein Jahr lang von Kameras bei ihrem Arbeitsalltag begleiten lassen. Was sie dort erlebt, ist in der neuen Sat.1-Doku "Doc Caro" zu sehen, die mit einem "Sat.1 Spezial" beginnt. Denn neben ersten Bildern aus ihrem Alltag, soll am Donnerstag über den Pflegenotstand diskutiert werden. Neben Holzner nehmen dann auch Pfleger Ricardo Lange oder Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf der Bühne Platz. Matthias Killing begleitet den Talk.



Produktion: MAZ&More, Spin TV

© RTL / RTL Studios

In dem Format geht es um ein kleines, abgelegenes Dorf in Spanien, in dem Häuser extrem günstig zum Kauf angeboten werden. Hier gibt es keinen Supermarkt - nur einen kleinen Bäcker. Mit dem Auto, sind es 20 Minuten zum Meer. Nun wollen der Bürgermeister und seine Einwohner:innen wieder junge Leute ins 100-Seelen-Dorf locken, um das Dorf zu beleben und bestenfalls mit ihren neuen Geschäftsideen den Ort attraktiv für Touristen zu machen. Wer ergreift diese Chance, um sich ein Leben in Spanien aufzubauen? Welche Geschäftsidee kommt beim Bürgermeister so gut an, dass der Verkauf stattfindet?



Produktion: RTL Studios





© CBS

William Petersen und Jorja Fox, die Hauptdarsteller:innen der Originalserie kehren in der Neuauflage als Gil Grissom und Sara Sidle zurück. Zehn Jahre nach dem Ende der ursprünglichen Serie sorgt ein Mordanschlag dafür, dass das Ehepaar wieder nach Las Vegas kommt. Wurden Beweise über Jahre hinweg manipuliert? Gemeinsam mit dem neuen Team rund um Chefermittler Josh Folsom (Matte Lauria) beginnen die Ermittlungen.



Produktion: Jerry Bruckheimer Television, Trace Pictures





© ZDF / Maximilian Koenig

© RTLzwei / Kathrin Kraus

Die quirlige Narumol und ihr Bauer Josef möchten sich erneut das Ja-Wort geben. Allzu gerne möchte Josef seiner Liebsten den langersehnten Traum von einer Hochzeit nach thailändischer Tradition erfüllen. Diese soll aber nicht in Narumols Heimat Thailand, sondern auf ihrem idyllischen Bauernhof in Oberbayern stattfinden. Vier Folgen der neuen Doku-Soap sollen unter anderem die Vorbereitungen auf diesen besonderen Tag zeigen. Teil ist auch eine Reise nach Bangkok; dort will Narumol ihrer Familie die frohe Botschaft überbringen.



Produktion: Benstar Media GmbH