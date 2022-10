© ProSieben/Marc Rehbeck

Im Rahmen der diesjährigen Green-Seven-Week wagt Jenke von Wilmsdorff sein nächstes Experiment. Er wird daher ins Jahr 2050 reisen und will die Veränderungen dokumentieren, die Deutschland auf Grundlage von wissenschaftlicher Projektionen zu erwarten hat. Starkregen, trockene Sommer, Kampf um Ressourcen, eine Zunahme an Insekten. So schließt er sich etwa für einen Tag mit 800 Stechmücken in einem Tiny House ein. Nach der Doku soll zudem ein begleitender Talk gesendet werden.



Produktion: Deutsche ProduktionsUnion

© Joyn / ProSieben / Benjamin Kis

Seit einigen Wochen schon auf Joyn verfügbar, nun auch im Free-TV: ProSieben verkuppelt Menschen wie damals zu Hofe. In "Love is King" schwören alle, die teilnehmen, mit modernen Dating-Regeln vollständig ab. Stattdessen tauchen sie im glamourösen Ambiente eines prächtigen Schlosses ganz in den royalen Lifestyle früherer Tage ein - Ballabende, pompöse Gewänder, respektvolle Umgangsformen und Kommunikationsmöglichkeiten wie einst bei Hofe. Olivia Jones achtet Queen darauf, dass entsprechende Regeln im Schloss eingehalten werden.



Produktion: ITV Studios Germany





© ARD Degeto/SWR/WDR/Zeitsprung/Krzysztof Wiktor

© ZDF/Maor Waisburd

Neuer Samstagskrimi im Zweiten: Jakob Stiller (gespielt von Ulrich Noethen) ist Ermittler beim LKA Hamburg, arbeitet im dort Archiv der Asservatenkammer und hat dort nebenbei seinen ersten Kriminalroman geschrieben. Letzteres wurde ihm zum Verhängnis. Denn Stiller schrieb über einen missglückten Einsatz, bei dem eine Frau zu Tode kam und niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Einer seiner Vorgesetzten erkennt sich im Roman wieder, und Stiller wird aus Sicht der Kollegen zum Nestbeschmutzer. Die eigene Tochter, Ayana Stiller (Darstellerin: Sylvana Seddig), Kriminalrätin im LKA, hat die undankbare Aufgabe, den Vater wegzuloben: Jakob Stiller wird ins Wendland, in die Dienststelle Dahlow versetzt, wo er den kurz vor der Pension stehenden Kriminalhauptkommissar Jürgen Fauth ablösen soll. Kaum ist Jakob Stiller in der Kleinstadt angekommen, wird der dort ansässige Biohof-Inhaber tot aufgefunden.



Produktion: Network Movie

© SAT.1 Frühstücksfernsehen

Das erfolgreichste Frühstücksfernsehen im deutschen Fernsehen wird in diesen Tagen 35 Jahre alt. Das Jubiläum soll on air am Dienstagmorgen mit einer besonderen Aktion gefeiert werden. Die Sat.1-Sendnug wird anlässlich des Wiegenfestes nicht nur in Sat.1, sondern auf allen Free-TV-Sendern von Seven.One ausgestrahlt, also auch auf ProSieben, Kabel Eins, Sixx, Sat.1 Gold, Kabel Eins Doku und ProSieben Maxx. Die viereinhalbstündige Live-Sendung aus Berlin wird an diesem Morgen zudem auch von allen Moderatorinnen und Moderatoren des Formats präsentiert. Planmäßig sollen also Matthias Killing, Daniel Boschmann, Chris Wackert, Alina Merkau, Karen Heinrichs und Marlene Lufen vor den Kameras stehen.



Produktion: MAZ&more