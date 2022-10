© RTLzwei/Marc Bremer

Acht Teams aus jeweils zwei Prominenten treten gegeneinander an und kämpfen um den Titel des besten Rollerskate-Paars und um den begehrten Rollschuhpokal. Gecoacht werden die Promi-Paare von erfahrenen Rollschuh-Profis. Die Leistungen der Promi-Paare werden von einer Jury, der unter anderem Detlef Soost angehört, eingeordnet und anschließend bewertet. Neben den Choreografien stehen auch Challenges in verschiedenen Skills wie Schnelligkeit, Koordination und Geschicklichkeit im Mittelpunkt. Das Paar, das insgesamt die wenigsten Punkte aus den Choreografien und Challenges bekommt, scheidet am Ende jeder Sendung aus. Moderiert wird die Show von Lola Weippert.

Produktion: Tresor TV

© ZDF/Boris Laewen

Ein Mann springt nachts aus dem Fenster, doch es gibt keine Leiche. Zeitgleich verlässt Freya Hüller heimlich ihre Familie und findet sich urplötzlich zurück in den Armen ihres Gatten. Kurz bevor sie ihren Zielort erreicht, die Wohnung eines jungen Mannes in Italien, beginnt für sie der Albtraum. Just in dem Moment, als Freya dem anderen Mann in die Arme fallen möchte, geht eine 24-stündige Zeitschleife für sie los. Immer wieder landet sie um 2:13 Uhr mit ihrem Ehemann Malte im Bett. Dort, wo sie längst nicht mehr sein wollte. Als sie entdeckt, dass sie mit diesen täglichen Wiederholungen nicht alleine ist, sondern sich auch Moritz Becker, ein Patient ihres Therapeutengatten, der Schleife bewusst ist, versucht sie, sein Vertrauen zu gewinnen, um mehr über das unerklärliche Phänomen herauszufinden.

Produktion: Constantin Television

© ProSieben / Richard Hübner

Die Energiekosten steigen, wie sollen wir Heizung und Strom noch bezahlen? Wie kann Deutschland dem entgegenwirken und unabhängiger werden von fossilen Energien? Und das nicht nur wegen der hohen Preise, sondern auch wegen des Klimawandels. Was können Politiker:innen und Bürger:innen jetzt tun, um die Klimakrise noch in den Griff zu bekommen? Was läuft falsch, welche Lösungen gibt es? Linda Zervakis und Louis Klamroth diskutieren mit Politikerinnen und Politikern sowie und Expertinnen und Experten mögliche Lösungen.

Produktion: K2H

© RTLzwei / Marc Bremer

Bei der ersten Call-in-Immobilienshow im deutschen Fernsehen haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Chance auf ihr neues Wohnglück. Zehn Anruferinnen und Anrufer können einen Besichtigungstermin für die präsentierte Wohnung, bzw. das gezeigte Haus erhalten. Die Immobilien werden exklusiv in der Show vermittelt und stehen sonst nirgendwo zum Kauf oder zur Miete. Moderiert wird die Sendung von Call-in-Show-Experte Thomas Schürmann.

Produktion: Fandango

© RTL / Stefan Gregorowius

Kurzfristig krempelt RTL sein Nachmittagsprogramm um - und zeigt fortan Barbara Salesch um 15 Uhr und ihren Richter-Kollegen Ulrich Wetzel eine Stunde später. Zum Auftakt geht es in Wetzels Strafgericht um Janine Gesse, die von einem Leben als Arztfrau träumt. Mit Hilfe einer gefälschten Online-Identität lernt sie den wohlhabenden Zahnarzt Christopher Heinrich kennen und verabredet sich mit ihm im Hotel. Da Christophers Ehe pandemiebedingt schon länger kriselt, fällt ihm ein Seitensprung nicht schwer. Doch statt ein Schäferstündchen zu genießen, wird Christopher niedergeschlagen und ausgeraubt. Steckt wirklich Dating-Betrügerin Janine dahinter?

Produktion: Constantin Entertainment