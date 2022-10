© ZDF / Börres Weiffenbach

Für "Hinter den Schlagzeilen" öffnete die Süddeutsche Zeitung erstmals die Tür zu ihrem weltweit renommierten Investigativ-Ressort und erlaubte einen intimen Einblick in Arbeitsprozesse, die sonst nur unter strikter Geheimhaltung stattfinden. Zu tun gibt es genug: Der politische Mord der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia und ein mysteriöser Waffenhändler, der mit dem iranischen Atomraketenprogramm in Verbindung gebracht wird sind nur zwei Themen. Als ihnen im Frühling 2019 ein geheimes Video zugespielt wird, das den österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache schwer belastet, überschlagen sich die Ereignisse. Sind die Aufnahmen echt, ist dem Informanten zu trauen oder geraten die Journalistinnen und Journalisten hier selbst in eine Falle? Autor und Regisseur Daniel Sager hat sich zur Aufgabe gemacht, die Reporterinnen und Reporter zu begleiten sowie die komplexen Vorgehensweisen und die Arbeitsschritte der Journalistinnen und Journalisten bis zur Veröffentlichung des Ibiza-Videos transparent zu dokumentieren.

Auch nach dem Ende der "SOKO Kitzbühel" wird im ZDF in Österreich ermittelt, fortan in Linz. Das neue Team: Johanna "Joe" Haizinger stellt sich mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer resoluten Art jedem Fall – dabei eckt sie auch gerne einmal im Team an. Ihrem Kollegen Ben Halberg gelingt es immer, mit psychologischem Geschick die Ermittlungen voranzutreiben. Die gebürtige Berlinerin Nele Oldendorf hat es mit viel Ehrgeiz als junge Chefin bereits weit gebracht, doch die Teamführung stellt sie immer wieder vor Herausforderungen. Aleks Malenov kümmert sich als "gute Seele der SOKO" um alle Recherchearbeiten. Gerichtsmediziner Dr. Richie Vitek, beschrieben als in seiner Arbeit gewissenhaft, muss des Öfteren als Therapeut wider Willen herhalten, wenn es Reibereien im Team gibt. Und Facility-Managerin Yara Nejem versteht sich als heimliche Chefin der grenznahen Einheit im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Tschechien. Das ZDF plant die Ausstrahlung von 21 Folgen.



