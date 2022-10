© RTL / Thomas Niedermüller

In dem neuen Format mit Tim Mälzer werden 13 Menschen mit Down-Syndrom einen Monat lang in einem Restaurant möglichst selbstständig in den Bereichen Service und Küche arbeiten - eine große Aufgabe, die zeigen kann, wozu die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der notwendigen Unterstützung fähig sind und was es braucht, um sie fit für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu machen.

Produktion: Vitamedia

Die Deutschen bekommen seit der russischen Invasion in der Ukraine ein neues Bewusstsein für ihre Streitkräfte. Doch über 30 Jahre nach dem Kalten Krieg fehlt vielen eine klare Vorstellung vom Dienst in der Bundeswehr. Die neue Reportage-Reihe gibt exklusive Einblicke in alle Teilstreitkräfte, immer dicht an den Soldatinnen und Soldaten: von Aufklärungsflügen an der NATO-Ostflanke, über Marine-Einsätze in der Nordsee bis zur Ausbildung von Panzerbesatzungen.

Produktion: Story House Productions

RTL tittet wieder an die Bheke und zeigt die "RTL Samstag Nacht - Das Wiedersehen" mit den Stars von damals. Olli Dittrich, Wigald Boning, Stefan Jürgens, Tanja Schumann, Tommy Krappweis und Esther Schweins präsentieren Sketch-Klassiker wie "Zwei Stühle - Eine Meinung", "Neues vom Spocht" oder "Die Doofen", Parodien sowie Musik zur besten Sendezeit. Durch den Show-Abend führt Hugo Egon Balder, der damalige Produzent der Kult-Comedy.

Produktion: Banijay Productions Germany

Britt Hagedorn kehrt in den SAT.1-Nachmittag zurück. In ihrer neuen alten Sendung begrüßt sie täglich ihre Gäste zu Themen wie "Tattoosucht - du siehst aus wie Karneval!", "Albtraum Botox - früher warst du schön!" oder "Spätes Mutterglück - ist das dein Enkel?". Es wird über all das diskutiert, gelacht und gestritten, was Gäste und Publikum bewegt - "große Gefühle und überraschende Wendungen garantiert", so verspricht es der Sender

Produktion: Redseven Entertainment

Zum ersten Mal live und das gleich 25 Stunden lang: "Wer weiß denn sowas?" meldet sich mit einem ungewöhnlichen Start aus der Sommerpause zurück. Kai Pflaume und die Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton werden von 18:00 Uhr bis zum darauffolgenden Tag um 18:50 Uhr durchgehend und live mit ihren Rate-Teams 25 Stunden lang vor Publikum ihr Wissensquiz spielen. Gespielt wird auch für den guten Zweck: ein Teil der Gewinne geht an ehrenamtlich engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger aus ganz Deutschland. Zu sehen gibt's die Show auch in der ARD-Mediathek.

Produktion: UFA Show & Factual