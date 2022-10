© RTL

David Hasselhoff will sich in der Serie mit einer Theaterhauptrolle in Deutschland beruflich neu erfinden. Dort trifft er auf Henry Hübchen, der neben ihm die zweite Hauptrolle spielen soll. Doch als sich das vermeintliche Szene-Theater als ein eher beschauliches Theater sehr weit östlich von Berlin entpuppt, kommen Hasselhoff immer mehr Zweifel an seiner Entscheidung. Die Rolle stürzt ihn in das Zentrum einer internationalen Verschwörung ehemaliger Attentäter des Kalten Krieges, während um ihn herum das Gefüge der Realität zusammenzubrechen scheint. Zwischen Theaterproben und dem mysteriösen "Ze Network" droht er den Verstand zu verlieren.

Produktion: Syrreal Entertainment

© WDR/Henning Weskamp

Die Serie, eine Spurensuche in vier Teilen mit vielen Zeitzeugen, die sich erstmals äußern, skizziert den größten Internet-Betrug, begangen von der geheimnisumwitterten Deutsch-Bulgarin Ruja Ignatova. Sie ist heute die meist gesuchte Frau der Welt. Gezeigt wird, wie Ignatova flüchtete, wer ihr half unterzutauchen und ihr Geld zu waschen. Die Spuren ziehen sich um den ganzen Globus.

Produktion: a&o Filmproduktion

© RTL

Hoffnungsträger, Strippenzieher, Ex-Gesundheitsminister: Mit seinen 42 Jahren hat Politiker Jens Spahn, das dürfte weitgehend unbestritten sein, bereits reichlich erlebt. Prägend dürfte insbesondere seine Zeit als Minister während der Pandemie gewesen sein – damals war sein Krisen-Management nicht immer unumstritten. Filmemacher Aljoscha Pause hat Jens Spahn durch die Pandemie begleitet. In Krisensitzungen, bei Auslandsreisen nach Rom, Brüssel oder Paris – durch alle Höhen und Tiefen.

Produktion: Pausefilm Produktion

© ProSieben/Nikita Teryoshin

Europa rüstet auf. Auch Deutschland will die lange versäumte Modernisierung der Bundeswehr im Eiltempo nachholen. Ein klarer Gewinner dieser Entwicklung ist die Rüstungsindustrie. Aber sorgen mehr Waffen wirklich für mehr Frieden? Und gibt es einen Ausweg aus der Aufrüstungsspirale? Um darauf Antworten zu finden, reist Thilo Mischke unter anderem in die Ukraine und taucht auch ein in die Welt der Rüstungsindustrie, die geprägt ist von vollkommen neuen Arten der Kriegsführung.

Produktion: Partizip Zwei

© Das Netz GmbH/Stepahn Rabold

Bei dem Fußball-Serienprojekt handelt sich um eine Reihe national eigenständig produzierter Serien, die sich zu einem länderübergreifend miteinander verflochtenen Serienkosmos zusammenfügt – somit sollen nicht weniger als die Grenzen von Fiktion und Realität verschwimmen. Rick Ostermann inszenierte den deutschen Part des internationalen Serienprojekts, dem folgende Handlung zugrunde liegt: Am Rande eines abendlichen Fußballspiels in der „Alten Försterei“ stirbt ein junger Mann durch einen Messerstich in den Armen seines besten Freundes, des Hooligan Marcel Fork. Fast zeitgleich kommt es auf dem Parkplatz des Geländes zu einem Unfall, den der Journalist Bosch schwer verletzt überlebt, während David, ein erfolgreicher Scout für junge Fußballtalente, vor den Augen seiner Freundin Lea Brandstätter im Auto verbrennt. Bereits am Morgen, als David Lea mit seinem Besuch in Berlin überraschte, hatte die idealistische Strafverteidigerin das Gefühl, dass etwas nicht stimmt.

Produktion: Sommerhaus Serien / Das Netz