© ZDF/Julia von Vietinghoff

Die beiden Kinder- und Jugendtherapeuten Tom (Carlo Ljubek) und Katinka (Judith Bohle) führen gemeinsam eine Praxis in Berlin, in der sie sich mithilfe der "Nicht-Direktiven-Spieltherapie" den seelischen Problemen ihrer jungen Patienten und Patientinnen intensiv und zugewandt annehmen. Katinka muss sich außerdem mit dem komplizierten Verhältnis zu ihrem übermächtigen Vater (Matthias Habich) auseinandersetzen, der auch Therapeut war. Ihre Affäre mit dem verheirateten Michael (Christian Erdmann) führt immer wieder zu Enttäuschungen. Tom hingegen wird als Vater gefordert, als seine von ihm getrenntlebende Teenagertochter Hanna (Ella Lee) beschließt, zu ihm ziehen zu wollen.

Produktion: Claussen + Putz Filmproduktion

© Sky Deutschland/Geißendörfer Pictures

In Stockholm versucht die schwangere Pathologin Allie (Julia Koschitz) alles, um ihren geliebten Ehemann und Piloten Leo (Laurence Rupp) an einem Flug zu hindern. In Berlin schließt sich die 25-jährige Linn (Lili Epply) einer Sekte an, deren Mitglieder aus den unterschiedlichsten Gründen verzweifelt an ein Leben nach dem Tod glauben wollen. Und in einem Krankenhaus mitten in Deutschland wacht Hanna nach einem schweren Autounfall auf und fragt sich, wie ihr 14-jähriger Sohn Jacob (Aaron Kissiov) es geschafft hat, sie beide vor dem Ertrinken zu retten. Als Jacob ein paar Tage nach dem Unfall plötzlich behauptet, sich an ein früheres Leben als Pilot eines verschollenen Passagierflugzeugs zu erinnern, verändert er das Schicksal der drei Frauen auf dramatische Weise. Sagt er die Wahrheit?

Produktion: Geißendörfer Pictures

© Andjani Autumn Gatzweiler

Die 25-jährige Studentin Lamia (Amel Charif) lebt immer noch bei ihren algerischen Eltern in Berlin. Wie viele andere in diesem Alter will sie nur eins: Raum, um sich selbst zu finden. Dass dabei leider ihre Mutter Radia (Sahra Daugreilh) über ihr helikoptert, ihr jüngerer Bruder Younes (Shadi Eck) sich mit ihr um den Laptop streitet und ihr Vater Said (Husam Chadat) immer wieder stichelt, sie sei ein "Alman", lässt ihr keine Zeit zum Luftholen, geschweige denn Ruhe, um ihre Master-Arbeit zu beenden. Lamia macht sich auf die Suche nach einer eigenen Wohnung, nach Allah und nach ihrer Identität, die irgendwo zwischen zwei Kulturen steckt. Als dann noch herauskommt, dass Vater Said eine außereheliche Tochter gezeugt hat, steht das Leben der Familie vollends auf dem Kopf.

Produktion: Turbokultur

© NDR/Christian Spielmann

Im "NDR Bürgerparlament" sollen Bürgerinnen und Bürger "scharf und respektvoll" miteinander diskutieren - "statt mit Polemik", wie der NDR klarstellt. Für das Format soll das Fernsehstudio in Hamburg dem britischen Unterhaus nachempfunden werden. Das Konzept sieht vor, dass in jeder Ausgabe rund 20 Menschen "quer durch die gesellschaftlichen Schichten" an der Diskussion beteiligt sind. "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni gibt den "Parlamentsvorsitzenden". Durch Aufstehen signalisieren die "Parlamentarier", dass sie das Wort wünschen und haben schließlich maximal eine Minute Zeit, ihr Argument passgenau und konzentriert zu platzieren.

Produktion: NDR

© Sky Deutschland

Katrin Bauerfeind, bekannt unter anderem durch ihre Serie "Frau Jordan stellt gleich" moderiert ab sofort eine etwas andere Fußball-Show. In "Tore, Tränen, Tiki-Taka" soll die Moderatorin humorvoll auf "große Veränderungen" im Fußball blicken. Gäste der Sendung sind unter anderem Fußballtorhüterin Katja Kraus, Schriftsteller und Philosoph Wolfram Eilenberger sowie Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann sein. "Comedy und Fußball und dann kommentiert auch noch eine Frau", sagt Bauerfeind, "für mich ist damit das Triple perfekt und vielleicht jetzt schon das Beste an der WM!"

Produktion: B28

© ProSieben

Von 2003 bis 2015 fand die "TV total Wok-WM" insgesamt 13 Mal live auf ProSieben statt. Den bisherigen Medaillenspiegel führt der dreimalige Rennrodel-Olympiasieger Georg "Schorsch" Hackl mit insgesamt neun Goldmedaillen im Einer-Wok an. Nach Wok-WM-Erfinder Stefan Raab und Kämpfernatur Joey Kelly folgen im Medaillenspiegel der dreifache Rennrodel-Olympiasieger Felix Loch und der zweifache Bob-Olympiasieger Christoph Langen mit je drei Goldmedaillen bei der Wok-WM. Kann auch der neue "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff beim Comeback der Show goldene Erfolge feiern?

Produktion: Raab TV