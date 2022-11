© 2021 Federica Di Benedetto/Sky UK Limited. All Rights Reserved

Es war eine Erfolgsgeschichte. Eigentlich. Bis etwas Unerwartetes passierte. Was genau besiegelte das Schicksal Roms? Diesen Fragen geht die Dokumentation in rund 90 Minuten Sendezeit nach. Die Doku behandelt den schleichenden, aber unaufhaltsamen Prozess, der letztendlich zum Zusammenbruch des größten Reiches der Antike führte. Hauptverantwortlich für den Untergang Roms war demnach weder die Unfähigkeit seiner Kaiser noch die Kühnheit seiner Gegner oder die Schlagkraft ihrer Heere, sondern mehrere Pandemien und eine Reihe von Klimaschocks, die das Römische Reich vom 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung an heimsuchten. Die französische Doku, die im Original auf den Namen "Qui a tué l'Empire romain" hört, wird international als "What killed the Roman Empire" vertrieben.



Produktion: Iliade Productions