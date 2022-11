© RBB/Alexander Fischerkoesen

Vor einem knappen halben Jahrhundert wagt es eine junge Frau, sich mit pointierten Thesen zu Geschlechterrollen oder Abtreibungsgesetzen öffentlich zu Wort zu melden. Die Reaktionen fallen heftig aus. Jahrzehnte vor der Erfindung des Internets provoziert Alice Schwarzer den ersten großen misogynen Shitstorm in der Geschichte der Bundesrepublik. Bis zum heutigen Tag folgen auf die Nennung ihres Namens kontroverse und emotionale Reaktionen. Der Film "Alice" mit Nina Gummich in der Hauptrolle erzählt von der Entwicklung einer unbekannten 21-jährigen Deutschen, die als Au-Pair nach Paris geht, zu einer Persönlichkeit, die wie kaum eine andere in der Bundesrepublik zu schärfsten Auseinandersetzungen reizt und dabei unbeirrt ihren Weg geht.

Produktion: Neue Schönhauser Filmproduktion

© RTL / Martin Rottenkolber

Eine Serie als Adventskalender: Nathalie (Paula Kalenberg) ist am Boden zerstört, als sie am 1. Dezember von ihrem Verlobten (Tobias van Dieken) verlassen wird. Das kann sie ihrer Familie nicht erzählen – vor allem nicht ihrem kranken Opa Heinz (Achim Wolff), für den das bevorstehende Weihnachtsfest möglicherweise das letzte ist und der sich so darauf gefreut hat, an Heiligabend Nathalies Mann fürs Leben kennenzulernen. Also muss ein neuer Verlobter her. Und so startet Nathalie ihre ganz persönliche Liebesmission. Doch kann man innerhalb von 24 Tagen die große Liebe finden, wenn das in all den vielen Jahren zuvor nicht gelungen ist? Jede Folge erzählt in acht bis zwölf Minuten einen Tag im Leben der Hauptfigur. An Heiligabend wartet mit knapp 30 Minuten das große Finale.

Produktion: Bantry Bay

© ARD Degeto/NDR/Jürgen Kemmer

Jan Georg Schütte schlüpft wieder in die Rolle des Paartherapeuten Klaus Kranitz, der ein neues Ziel verfolgt: Er möchte die digitale Dating-Welt für seine Machenschaften nutzen. Sein treues Versprechen: bei Trennung Geld zurück. Wieder an seiner Seite: Auftragskiller Manni, gespielt von Bjarne Mädel, der diesmal gleich zwei Charaktere in einem Körper spielt. Darüber hinaus sind Alice Dwyer, Edin Hasanovic, Yannik Heckmann, Aleksandar Jovanovic, Peter Simonischek, Laura Tonke und Elisa Schott mit dabei.

Produktion: Florida Film

© Radio Bremen und MDR/Kristin Siebert

Salwa Houmsi, gerade ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis, geht der Frage nach, was man aus den Etappen der Vergangenheit mitnehmen kann und unternimmt eine bunte, generationenübergreifende, emotionale Reise durch die Jahrzehnte. Zu Wort kommen ausschließlich Menschen, die eine Migrationsbiografie haben und also "unter Almans" - inmitten einer biodeutschen Mehrheitsgesellschaft - leben. Ihre Erfahrungen eröffnen eine neue Perspektive auf deutsche Geschichte. Eine einstündige Version der Reihe läuft am 5. Dezember um 23:50 Uhr im Ersten.

Produktion: gebrueder beetz

© NDR/Warner Bros. ITVP Germany

Die beiden abschließenden Folgen der Doku-Reihe rund um die Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) laufen erstmals im Free-TV. Inhaltlich thematisiert das Staffelfinale die Vorbereitung auf die EM in England, den größten Teil nehmen allerdings die Geschehnisse beim Turnier selbst ein. Dabei wird der Weg des DFB-Teams bis ins Finale facettenreich aufgezeigt. Wie schon in den ersten drei Folgen werden dabei exklusive Einblicke in das Innenleben der Mannschaft gewährt, die am Ende in einem packenden Endspiel im Londoner Wembley-Stadion knapp gegen Gastgeber England mit 1:2 nach Verlängerung verlor.

Produktion: Warner Bros. ITVP