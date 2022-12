© RTL / © Jock Fistick

Das Ende der Ära Angela Merkel järht sich zum ersten Mal. 16 Jahre lang stand sie als Kanzlerin im Zentrum der Macht. Der Dokumentarfilm "Merkel - Macht der Freiheit", von GEO Television, RTL+ und ntv koproduziert, und unter der Regie von Eva Weber entstanden, will vom Werdegang einer Außenseiterin, die nicht nur zur ersten Bundeskanzlerin Deutschlands aufsteigt, sondern zur mächtigsten Politikerin auf dem Weltparkett, erzählen. Zu Wort kommen zahlreiche Personen, die die Stationen der ehemaligen CDU-Chefin begleitet haben: Unter anderem Sir Tony Blair, Hillary Clinton, Susan Rice, Thomas de Maizière, Martin Schulz, Peer Steinbrück und Volker Schlöndorff, aber auch Journalistinnen und Journalisten wie Christiane Amanpour, Melissa Eddy und Nico Fried.



Produktion: Passion Pictures

© Sat.1/Frank Hempel

© WDR / Frank Dicks

"Sie mögen sich, sie halten in Krisen zusammen, aber in ihrer Lebensanschauung sind sie selten einer Meinung." Die viel strapazierte und doch erprobte Freundschaft zwischen Günther (Armin Rohde) und Wolfgang (Ludger Pistor) sei das Herz der "Schnitzel"-Reihe, findet Autorin und Produzentin Gabriele Graf. Auch im fünften Film droht die Freundschaft jedenfalls zu zerbrechen. wollen ihre Schnitzelbude schließen, in Rente gehen und in Zukunft auf ihre gemeinsamen, aufreibenden Abenteuer verzichten. Doch ausgerechnet an ihrem letzten Arbeitstag kurz vor Heiligabend überfällt sie ein Weihnachtsmann und beraubt sie sämtlicher Erlöse aus dem Verkauf des Schnitzelbuden-Mobiliars. Sie wollen den Übeltäter nun finden und machen sich verkleidet auf die Suche. Sie übernehmen Jobs als Weihnachtsmänner im Kaufhaus und Krankenhaus, beobachten Verdächtige und inspizieren Weihnachtsmärkte – immer auf der Spur des Räubers. Streit über den grundsätzlichen Sinn des Weihnachtsfest ist da vorprogrammiert.



Produktion: Bavaria Fiction





© ProSIeben / Willi Weber

© RTL / Hempel/Gregorowius

Produktion: i&u