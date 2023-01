© ZDF/Walter Wehner

Die Klettmanns wirken wie eine Familie aus dem Bilderbuch. Doch innerhalb eines Augenblicks ändert sich ihr gesamtes Leben, als Familienvater Peter (Damian Hardung / Torben Liebrecht) seine Frau tötet und in U-Haft landet. Vivi (Julia Beautx), die älteste Tochter, versucht, die Verantwortung für die beiden jüngeren Geschwister zu übernehmen und fragt sich wie alle anderen auch, wie es zu dieser schrecklichen Tat kommen konnte. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, muss man weit in die Vergangenheit blicken, denn nicht nur die Kindheit von Vivi und ihrer Geschwister endet auf so tragische Weise. Auch in der Jugend ihres Vaters war es ein einziger Abend, der sein Leben gänzlich aus den Fugen geraten ließ.

Produktion: Seven Dogs Filmproduktion

© RTL / Ruprecht Stempell

Nach mehrjähriger Australien-Abstinenz kehrt "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zurück - und mit Jan Köppen ist zugleich ein neuer Moderator an der Seite von Sonja Zietlow mit dabei. Ansonsten ändert sich wenig: Neben den Herausforderungen des Dschungels müssen sich zwölf Promis auch wieder dem Urteil des Publikums unterwerfen: Per Telefonvoting entscheiden sie, wer in der ersten Woche zur täglichen Dschungelprüfung antreten muss. Hier treffen die Promis nicht nur auf Dr. Bob, sondern auch auf den ein oder anderen krabbelnden Dschungelbewohner. Ab der zweiten Woche verlässt dann jeden Tag der Star mit den wenigsten Anrufen das Camp. Wer wird König oder Königin des Dschungels?

Produktion: ITV Studios Germany

© Neue Bioskop Television

Inspiriert von einem wahren Kriminalfall, folgt die fiktionale Serie der Geschichte eines der berüchtigtsten Serienmörders Deutschlands, dem sogenannten "Säurefassmörder". Zum Cast gehören neben dem vor wenigen Wochen mit dem vom Deutschen Filmpreis als Bester Haupdarsteller ausgezeichneten Oliver Masucci ("Dark") und Angelina Häntsch ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") unter anderem Sylvester Groth ("Deutschland 89"), Wolf Danny Homann ("Der Staatsanwalt"), Valentina Sauca ("Spuren der Rache"), Thomas Lawinky ("Silent Hunt"), Nikola Kastner ("Dark Woods"), Ulrike Willenbacher ("Tatort"), Bernhard Conrad ("Tatort") und Christian Beermann ("SOKO Wismar").

Produktiom: Neue Bioskop Television

© ServusTV / Neumayr / Christian Leopold

Am Montag startet die Umstellung des neuen Vorabends bei ServusTV Deutschland. Neu ist unter anderem die Nachrichtensendung "Servus Nachrichten Deutschland" um 18:00 Uhr und 19:20 Uhr. Werktags ergänzt zudem das neue Vorabendmagazin "Guten Abend Deutschland“ ab 18:10 Uhr die Access. Die zweigeteilte Sendung informiert umfassend über aktuelle Themen, die Deutschland bewegen und stellt Menschen und ihre Herausforderungen in den Mittelpunkt. as Moderatorenduo von "Guten Abend Deutschland" wechselt wöchentlich zwischen Robert Bittig, Bettina Cramer, Max Oppel und Felicia Pochhammer.

Produktion: WeltN24

© WDR/ Thomas Kierok

Nach über 20 Jahren bekommt "Hart aber fair" einen neuen Moderator: Louis Klamroth feiert an diesem Montag seine Premiere im Ersten. "Ich werde versuchen, die Sendung zu verändern und weiterzuentwickeln, aber würde ich mit einer Abrissbirne ins Studio geschossen kommen, würde ich schnell wieder rausgeworfen werden", sagte er kürzlich im DWDL.de-Interview. "Ich bin ja auch nur der Moderator des Formats. Alleine der Wechsel von Frank Plasberg zu mir ist ein Riesenschritt für 'Hart aber fair' und den WDR - hin zu einem halb so alten Moderator, der noch dazu Bart und kein Jackett trägt."

Produktion: Ansager & Schnipselmann