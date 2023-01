© Gordon A. Timpen / Joyn / Sat.1 / W&B Television

Binnen Minuten wird in Europa das Stromnetz lahmgelegt und eine ganze Nation befindet sich schlagartig im Ausnahmezustand. Während der nationale Krisenstab nach Antworten sucht, findet der ehemalige Hacker Pierre (Moritz Bleibtreu) heraus, was den Blackout verursachte. Als Leiterin des nationalen Krisenstabs versucht Frauke Michelsen (Marie Leuenberger), den europaweiten Totalausfall in den Griff zu bekommen. Doch damit nicht genug: Zeitgleich ist sie auf der verzweifelten Suche nach ihren vermissten Töchtern.

Produktion: W&B Television

© ZDF/Dario Lob

Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld laden nach der Winterpause zu einer außerirdischen Liveperformance ein. Eine Reise durch das musikalische Multiverse des "ZDF Magazin Royale" - mit fliegenden Eiern, hochansteckenden Après-Ski-Hits, imperialen Polizistensöhnen und geheimnisvollen Special-Guests. Und mit einer Extraportion "Herz, Faust und Zwinkerzwinker".

Produktion: UFE

© ZDF / Maik Fløder

Den ersten Arbeitstag hat Lara (Joy Ewulu) sich anders vorgestellt: Erst wird sie auf der Straße von einem Unbekannten angebaggert, dann bestohlen – und schließlich gekündigt. Denn der Hoteldirektor, als dessen Assistentin sie anfangen sollte, ist ersetzt worden. Und die neue Direktorin, Eva de Vries (Gesine Cukrowski), Typ eiskalte Karrierefrau, hat ihr Personal bereits undercover unter die Lupe genommen. Ihr Fazit: Vollkatastrophe. Während sich das Team auf ungemütliche Zeiten einstellt, ist ausgerechnet der chaotische Azubi Paolo (Louis Held) ziemlich gelassen. Er will Annabelle (Mersiha Husagic) ins Bett bekommen und sie mit mathematischem Wissen beeindrucken.

Produktion: ndF: Hamburg

© RTLzwei / Bernd-Michael Maurer

Das nächste TV-Comeback: Wie lauten die gesuchten Wörter, Begriffe oder Redewendungen? Diese Frage wird in drei Vorrunden den Kandidatinnen und Kandidaten des "Glücksrads" gestellt, bevor sie in das große Champions-Finale einziehen können. Moderiert wird die Neuauflage des früheren Sat.1-Klassikers von Sonya Kraus und Thomas Hermanns, die sich mit der Moderation und der Perfomance an der Buchstabenwand abwechseln.

Produktion: Noisy Pictures

© Apple TV+

Die Serie erzählt von einem trauernden Therapeuten (Jason Segel), der sich nicht mehr an die Regeln hält und seinen Klienten genau das sagt, was er denkt. Er ignoriert seine Ausbildung und seine ethischen Grundsätze und muss feststellen, dass er das Leben der Menschen stark verändert - wie auch sein eigenes. In der Serie ist außerdem Harrison Ford in seiner ersten großen Fernsehrolle zu sehen. Zum Cast zählen daneben auch Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie und Lukita Maxwell. Autoren sind neben Jason Segel der Emmy-Preisträger und "Ted Lasso"-Mitschöpfer Bill Lawrence sowie Emmy-Preisträger, "Ted Lasso"-Star, -Autor und Co-Executive Producer Brett Goldstein.,

Produktion: Warner Bros. Television / Doozer Productions