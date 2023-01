© NDR/Thorsten Jander

In ihrer Recherche-Show verbindet Anja Reschke Journalismus mit Entertainment. Sie widmet sich einem gesellschaftlich relevanten Thema, geht den Dingen auf den Grund und stellt die richtigen Fragen an die Verantwortlichen. Leidenschaftlich, mit Haltung und unterhaltsam. Spannende Einblicke mit Gesprächswert, überraschende Sichtweisen zum Lachen.

Produktion: NDR

© Joyn/André Kowalski

Die fünfte Staffel ist die letzte, weil Christian Ulmen die Geschichten nach DWDL.de-Informationen für auserzählt hält. Für die finale "Jerks"-Staffel hat Joyn angekündigt, erstmals Einblicke in die Vergangenheit von Christian und Fahri liefern zu wollen. Gezeigt wird, wie sich beide als Kinder kennenlernen, ihre Freundschaft wächst und sie sich gegenseitig in ausweglose Situationen manövieren, sich aber trotzdem daraus retten.

Produktion: Pyjama Pictures

© RTLzwei/SEO Entertainment/Paul Bentzen

"Guten Tag, einmal Adele bitte mit 'Rolling In The Deep'." So oder so ähnlich lauten die Bestellungen, die beim ersten Music Drive In Deutschlands aufgegeben werden. Lieblingssong bestellen und los geht's: Hier wird das eigene Auto zur Bühne. Die dreiköpfige Jury, bei der die Kandidatinnen und Kandidaten vorfahren, besteht aus Guildo Horn, Loona und dem "DSDS"-Gewinner Prince Damien. RTLzwei verspricht eine "bunte und höchst unterhaltsame Mischung": Vom Wrestling Pärchen mit Disneyzauber bis zur Country-Liveband.

Produktion: SEO Entertainment

© RTL / Stephan Rabold

"Der Lehrer" Hendrik Duryn spielt den Mordermittler Tjark Wolf, an dessen die Polizeichefin Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki, "Der König von Palma") ermittelt. Im ersten Fall ist es mit der Idylle im Ort Werlesiel vorbei, als eine junge Frau nachts im dichten Seenebel verschwindet. Femke Folkmer, Chefin der kleinen Polizeiinspektion des Ortes, glaubt nicht an einen normalen Vermisstenfall, aber auch die Schauergeschichte, die sich die Küstenbewohner erzählen, hält sie für eine Mär. Allzu bald wird aber ein versteckter Friedhof entdeckt.

Produktion: MadeFor

© Paramunt

In der neuen Datingshow ist der Name Programm. Allerdings sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur ihre Hüllen fallen lassen: Die zwei "Dater" Lena Goldstein und Fabio De Pasquale, beide bekannt aus verschiedenen Reality-Produktionen, wollen insbesondere auch ihr "Wahres Ich" preisgeben, wie es in einer Sendungsbeschreibung heißt. Sie würden ja schließlich jemanden finden wollen, der sie so akzeptiert, wie sie sind. So sollen die beiden in dem TV-Format "dutzenden Singles" begegnen und diese näher kennenlernen.

Produktion: Endemol Shine Germany / Rainer Laux Productions