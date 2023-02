© ARD/ORF/MR Film/Thomas Ramstorfer

Vier Frauen, ein rätselhafter Selbstmord und Geheimnisse, die selbst der besten Freundin nicht erzählt werden: In der neuen Serie erleben vier enge Jugendfreundinnen - gespielt von Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl - wie die Vergangenheit ihrer gemeinsamen Schulzeit wiederauflebt und so ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt wird. Ein starkes Frauenensemble erzählt eine leidenschaftliche Geschichte von Freundschaft und Geheimnissen.

Produktion: MR Film

Joko Winterscheidt setzt seinen Job als Quizmaster erstmals in direkter Konkurrenz zum "Tatort" aufs Spiel und tritt gegen neue Herausforderinnen und Herausforderer an. Auf die Gewinnerin oder den Gewinner wartet kein Geld- oder Sachpreis - wer es schafft, Joko zu schlagen, gewinnt seine Show. Sie wollen Joko den Job streitig machen: Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Musiker Sido und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz. In jeder Folge kämpft zudem eine Zuschauerin oder ein Zuschauer mit einer Wildcard um die Moderation der Show.

Produktion: Florida TV

Die Beerdigung ihres alten Deutschlehrers führt die "Goldstein Girls" wieder zusammen. Während Elif (Jasmin Shakeri), Jo (Salka Weber), Franzi (Llewellyn Reichman) und Lena (Sarah Bauerett) die Kapelle in Goldstein aufmischen, macht sich Talisa (Filippa Moeller) heimlich auf die Suche nach ihren Wurzeln. Auch mit der zweiten Staffel von "Deadlines" wird wieder die Frage gestellt, wie sich das anfühlt: Mitten im Leben zu stehen, vor oder nach den großen Entscheidungen. Und plötzlich wieder zu spüren, was eigentlich mal wichtig war, denn das Leben ist jetzt anders: Bestand es bisher aus großen Wünschen, Wodka, hoffnungsvollen Möglichkeiten und grenzenloser Unbeschwertheit, fühlen sich die vier jetzt bewusst und unterbewusst mit bestimmten gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert: Kinder, Beziehung, Karriere und Kapitalismus.

Produktion: Turbokultur

Geisterjäger in Irland, Zuckerbauer auf Kuba, Butler in den Niederlanden, Lifeguard in Mexiko: In "Mission: Job Unknown" schickt ProSieben 24 Prominente in elf Länder, auf eine besondere Mission: In Zweierteams sollen sie in ihrem Bestimmungsland einem neuen Job nachgehen und Punkte sammeln. Das Besondere: Sie wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Zum Auftakt lassen sich Laura Karasek, Oliver Pocher, Sven Hannawald und Mario Basler auf das Abenteuer ein.

Produktion: Redseven Entertainment

Die pointierte Zusammenfassung mit Susis unverkennbarer Stimme - und natürlich die unverzichtbare Wand, die die Flirtwilligen voneinander trennt. Nun ist das "Herzblatt" zurück, moderiert von Jörg Pilawa, die die Show auch einst schon in der ARD präsentierte. Das Konzept ist simpel: In mehreren Runden versuchen drei Kandidatinnen oder Kandidaten den Single auf der anderen Seite der Wand nur mit Worten von sich zu überzeugen. Wer die Konkurrenz ausstechen kann, erhält das Date und sieht sein Match, wenn sich die Wand geöffnet hat, zum ersten Mal.

Produktion: Noisy Entertainment