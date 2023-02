© Sat.1/Willi Weber

Kompletter Neustart in Sat.1: Jasmin Wagner und Jochen Schropp besprechen in der Nachmittagsshow live von 16 bis 19 Uhr den Tag und empfangen Gäste zum offenen Talk in ihrem Wohnzimmer. Exklusive Promi-News gibt es in der VIP-Show "Bunte - live" direkt von den Expertinnen und Experten des renommierten People-Magazins. In Dokusoaps begleitet das Team Alltagshelden in ihrem Leben. Dazu kommt täglich eine neue Folge von "Britt - Der Talk".

Produktion: Flat White Productions

© Susanne Schramke/Prime Video/NeueSuper

Mit der sexuellen Revolution, Drogen und der Disco-Welle mutiert die Reeperbahn in den 80er Jahren zur Partymeile. In der spießigen Bonner Republik ist St. Pauli der Ort der Sehnsucht und Freiheit für Menschen aller Geschlechter, Hautfarben und Herkunft. In dieser Zeit beginnt der Aufstieg des Sunnyboys Klaus Barkowsky (Aaron Hilmer). Von der taffen Prostituierten Jutta (Jeanette Hain) wird er zum Zuhälter gemacht und gründet mit einer Gruppe Halbstarker ein Zuhälter-Kartell. Es beginnt ein Machtkampf mit den etablierten Luden der GMBH, die mit ihrer Bande den Kiez kontrollieren und das ganz große Geld machen. Doch mit der AIDS-Krise implodiert das Geschäft und mit der Koks-Welle folgen Wahnsinn und Gewalt.

Produktion: NeueSuper

© RTL

Von den Bestseller-Autoren Vincent Kliesch und Sebastian Fitzek: Die kleinste Abweichung im Klang einer Stimme genügt dem berühmten forensischen Phonetiker Matthias Hegel (Juergen Maurer), um Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Doch als er selbst einen Mord gesteht, begibt sich die True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge (Janina Fautz) auf die Suche nach der Wahrheit.

Produktion: Ziegler Film

© Arte France / ZED

Am 15. April 2019 stand eines der berühmtesten Wahrzeichen Frankreichs in Flammen: die Pariser Kathedrale Notre-Dame. Das Großfeuer, das den Dachstuhl vernichtete und die Turmspitze der Kathedrale zum Einsturz brachte, zerstörte auch einen Teil des Gewölbes und schwächte die Kalksteinmauern. Nach einjährigen Aufräum- und Sicherungsarbeiten war die Einsturzgefahr gebannt und 200 Wissenschaftler konnten die Kirche betreten. Ihr Auftrag: die historisch originalgetreue Rekonstruktion der Kathedrale. Dazu mussten sie die Geheimnisse der mittelalterlichen Erbauer von Notre-Dame lüften. Da es fast keinen Text über die Entstehung einer Kathedrale und den Ablauf der mittelalterlichen Bauarbeiten gibt, mussten die Wissenschaftler sich anhand ihrer eigenen Entdeckungen ein mehr als 800 Jahre altes Know-how neu aneignen.

Produktion: ZED Productions

© Netflix

Während andere Reality-Formate drauf aus sind, möglichst viel Körperkontakt zu zeigen, ist genau dieser bei "Too hot to handle" verboten. Die Singles, die im tropischen Paradies nicht nur ein Schlafzimmer, sondern auch Betten teilen müssen, dürfen sich nicht küssen, auch jeglicher sexuelle Kontakt und sogar Selbstbefriedigung sind verboten. Dafür winkt ein Preisgeld in Gesamthöhe von 200.000 Euro - das bei jedem Regelbruch, über den Supercomputer Lana wacht, allerdings reduziert wird.

Produktion: UFA Show & Factual