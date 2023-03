© ProSieben/Nikita Teryoshin

Seit über zwei Jahren befasst sich Journalist Thilo Mischke nach eigenen Angaben nun mit "Forever Chemicals". Laut aktueller Recherchen von WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung lässt sich das Jahrhundertgift PFAS an mehr als 1500 Orten in Deutschland nachweisen. Die kommende ProSieben-Reportage soll nun zeigen, sogar in einem Gletscherfluss in Grönland findet sich das so genannte Ewigkeitsgift. "Sie finden sich mittlerweile im Blut von fast allen Menschen wieder. Auch in meinem. Ich habe mich testen lassen. Eine Chemikalie, die Krebs, Schlaganfälle und Gendefekte auslösen kann. Und wofür? Für den Profit einzelner Unternehmen. Und unsere Bequemlichkeit", sagt der Investigativ-Reporter und führt aus: "Was mich nicht mehr los lässt ist die Erkenntnis, dass die 'Forever Chemicals' überall sind, dass die Wissenschaft weiß, wie schädlich sie sein können, aber dass nichts oder nur kaum etwas gegen diese kaum greifbare, aber lebensbedrohliche Gefahr unternommen wird."



Sat.1 lässt drei Frauen erzählen, wie sie von ihren Ex-Partnern und Familienangehörigen geschlagen wurden und ihnen sogar mit dem Tod gedroht wurde. Sie haben häusliche Gewalt ertragen müssen, aber dagegen gekämpft und sich schließlich befreit. Für die Sendung haben sie ihren Ausbruch aus der Gewaltbeziehung nun verfilmt und sprechen in der Sendung mit Marlene Lufen über den Start in ihr neues Leben, um auch andere Betroffene zu bestärken.



Die Kriminalpsychologin Annett Schuster (Kristin Suckow) und der Fallanalytiker Jan Kawig (Bernhard Conrad) müssen ihren ersten gemeinsamen Fall lösen, als nahe der Wartburg eine männliche Leiche gefunden wird. Zusammengekauert in einem Kühlschrank, als würde das Opfer beten. Bekannt war der Mann als 'Richter Gnadenlos' am Oberlandesgericht Erfurt – Rache als Motiv liegt also nahe. Annett Schuster findet religiöse Symbole, die auf das Bibelzitat „Auge um Auge“ hinweisen. Als in der Nähe einer verlassenen Kirche eine zweite Leiche entdeckt wird, ist klar: Ein Serienmörder geht um. Jens Köster schrieb das Buch, Maris Pfeiffer führte Regie.



