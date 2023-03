© Sat.1/Marc Rehbeck

Quizmaster Jörg Pilawa testet das Wissen der Deutschen: Wie clever sind die 100 Kandidatinnen und Kandidaten im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands? Um das zu ermitteln, werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer schafft es, die allerletzte Frage richtig zu beantworten, deren Lösung im Schnitt nur ein Prozent der Deutschen kennen? Der Sieger darf sich über bis zu 100.000 Euro freuen.

Produktion: BBC Studios Germany

© RTL / Frank Dicks

Mit außergewöhnlichen Gesangsauftritten treten Tim Oliver Schultz, Mirja Boes, Nelson Müller, Claire Oelkers, Tom Beck und Annett Möller in mehreren direkten Duellen zum musikalischen Battle auf der Showbühne an. Per Voting entscheiden die Zuschauer vor Ort, welche Performance sie mehr überzeugt. Denn nur wer das Publikum auf seine Seite zieht, gewinnt. Moderiert wird der Abend in Clubatmosphäre von Janin Ullmann.

Produktion: Bildergarten Entertainment

© ZDF/Frank Dicks/FeedMe

Plötzlich Vater? Das ist nur die Spitze eines Eisbergs an Ereignissen, die Julians Leben (Ben Münchow) gerade auf den Kopf stellen. Frisch aus seiner Band geflogen, muss er pleite und ohne Job wieder zu seiner Mutter Dagmar (Johanna Gastdorf) aufs Land ziehen. Jetzt sitzt er mit 30 Jahren in seinem alten Kinderzimmer fest. Und seine Jugendliebe Marie hat eine Kinderüberraschung der besonderen Art für ihn parat: Sie haben einen gemeinsamen Sohn: Ernst (Diyar Ilhan) ist schon 15 Jahre alt. Schlagartig Vater werden, wenn man sich selbst alles andere als erwachsen nennen kann? Darauf hat Julian so gar keine Lust. Doch nachdem er den Jungen kennengelernt hat, will er sich seiner Verantwortung stellen. Und langsam erkennt er: Als Vater kein Versager zu sein, ist die größte Chance seines Lebens.

Produktion: ITV Studios Germany

© SWR/Alexander Kluge

In der neuen Show „Comedy stellen sich vier wöchentlich wechselnde Comedians den kleinen und großen Problemen der Gegenwart. Dabei wollen die selbsternannten Expertinnen und Experten auf überraschende Weise hochprofessionell mit viel Humor die Welt retten - zumindest ein bisschen. Unter anderem sind mit Olaf Schubert, Lisa Feller, Paul Panzer, Mirja Boes, Simon Pearce, Mike Krüger, Matthias Matschke, Michael Mittermeier und Meltem Kaptan mit dabei.

Produktion: Constantin Entertainment

© Sat.1/Willi Weber

Ulla Kock am Brink präsentiert die Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidatinnen und Kandidaten in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. Doch um bis zu 25.000 Euro zu gewinnen, müssen sie sich mächtig ins Zeug legen. Alle Spiele werden mit haushaltsüblichen Alltagsgegenständen gespielt. Wer behält den Durchblick und kürt sich am Ende zum Sieger der Show?

Produktion: Banijay Productions Germany